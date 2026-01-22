Excelsior Rotterdam
Miliano Jonathans Bikin Pelatih Excelsior Tersenyum, Persaingan Makin Ketat
Miliano Jonathans mencetak gol perdana di Excelsior
Pelatih Excelsior Ruben den Uil merasa senang dengan performa yang diperlihatkan Miliano Jonathans setelah penyerang sayap tersebut mencetak gol perdananya bagi klub, Kamis (22/1) dini hari WIB, sekaligus memastikan mereka terhindar dari kekalahan melawan AZ Alkmaar pada pertandingan tunda pekan ke-16 Eredivisie Belanda. Keberhasilan Jonathans menyumbangkan gol membuat persaingan di sektor sayap makin sengit, dan itu sesuatu yang memang diharapkan Den Uil.
Mencetak gol tiga menit setelah menginjakkan kaki di lapangan
Jonathans belum mendapat kesempatan untuk menjadi starter di pertandingan ini. Dia baru dimasukkan pada menit ke-78 menggantikan Derensili Sanches Fernandes. Pemain berusia 21 tahun ini langsung mencatatkan namanya di papan skor tiga menit kemudian. Fernandes merupakan pilihan utama di sektor penyerang sayap setelah Gyan de Regt dan Jonathans. Den Uil kini berharap penambahan Jonathans dan Emil Hansson terus menambah daya saing di posisi tersebut.
Pemain bersaing untuk mendapatkan posisi starter
“Menurut saya, yang ingin saya sampaikan adalah dinamika penambahan Hansson dan Emiliano Jonathans, dan ya, memang menciptakan persaingan yang lebih ketat di sayap,” kata Den Uil.
“Itu menciptakan pemain seperti Gyan, yang telah menjadi pemain pengganti dalam dua pertandingan terakhir, merasa harus memberikan kontribusi sebagai pemain pengganti untuk merebut kembali posisi starter.”
“Persaingan di lini serang kami menjadi lebih ketat dibandingkan sebelum musim dingin. Kami membutuhkannya, karena kami ingin mencetak gol. Jadi dari perspektif itu, saya sangat senang dengan penampilan Emiliano.”
Apa selanjutnya untuk Excelsior?
Meski mampu mengamankan dua poin dalam dua laga beruntun, Excelsior belum merasakan kemenangan pada tiga pertandingan terakhir. Upaya mereka untuk kembali ke jalur kemenangan bakal mendapat ujian serius dari FC Twente yang telah melalui 12 pertandingan di semua kompetisi tanpa terkalahkan. Duel ini akan berlangsung di markas Twente di De Grolsch Veste, Minggu (25/1) dini hari WIB.
