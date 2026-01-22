Miliano Jonathans Bikin Pelatih Excelsior Tersenyum, Persaingan Makin Ketat

“Menurut saya, yang ingin saya sampaikan adalah dinamika penambahan Hansson dan Emiliano Jonathans, dan ya, memang menciptakan persaingan yang lebih ketat di sayap,” kata Den Uil.

“Itu menciptakan pemain seperti Gyan, yang telah menjadi pemain pengganti dalam dua pertandingan terakhir, merasa harus memberikan kontribusi sebagai pemain pengganti untuk merebut kembali posisi starter.”

“Persaingan di lini serang kami menjadi lebih ketat dibandingkan sebelum musim dingin. Kami membutuhkannya, karena kami ingin mencetak gol. Jadi dari perspektif itu, saya sangat senang dengan penampilan Emiliano.”