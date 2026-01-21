Lebanon FA
Miliano Jonathans Belum Pikirkan Kembali Ke Timnas Indonesia Di Bawah Asuhan John Herdman
Belum memikirkan kemungkinan memperkuat timnas senior
Miliano Jonathans mengungkapkan kebanggaannya memperkuat timnas Indonesia, dan berharap bisa kembali membela skuad Garuda di FIFA Series yang berlangsung pada Maret nanti. Kendati demikian, dia mengaku saat ini belum memikirkan peluang dirinya kembali dipanggil ke timnas senior untuk turnamen FIFA tersebut, karena sedang fokus untuk mendapatkan tempat di skuad utama Excelsior agar diriya semakin banyak memperoleh menit bermain. Jonathans telah menjalani debutnya bersama Excelsior pada akhir pekan kemarin ketika bermain imbang 2-2 melawan Telstar dalam lanjutan Eredivisie Belanda.
Sang pemain sudah empat kali membela skuad Garuda
Sejauh ini Jonathans telah memperkuat timnas senior sebanyak empat kali setelah mendapatkan status warga negara Indonesia pada Agustus 2025. Dalam laga uji coba di bawah asuhan Patrick Kluivert melawan China Taipei, Jonathans melakukan debut dari bangku cadangan. Kemudian dia tampil sebagai starter saat bermain imbang kontra Lebanon. Situasi tidak jauh berbeda dirasakan Jonathans di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia tampil sebagai starter saat menantang Arab Saudi, dan memulainya dari bangku cadangan saat melawan Irak.
Jonathans mengungkapkan kebanggaan memperkuat timnas senior
Ketika disinggung mengenai ambisinya kembali memperkuat timnas senior, pemain berusia 21 tahun ini mengatakan: “Saya benar-benar perlu kembali ke skuad, saya perlu bermain. Anda tahu, selalu merupakan suatu kehormatan bermain untuk negara saya.”
“Saya tidak tahu apakah itu (menit bermain) akan memengaruhi keputusan pelatih tentang apakah saya akan masuk tim atau tidak, namun saya tidak memikirkan itu sekarang. Saya hanya ingin mendapatkan waktu bermain di Excelsior sekarang, dan mengembangkan diri sebaik mungkin. Saya pikir itu yang terpenting saat ini.”
Tidak terlalu tertarik dengan media sosial
Memperkuat timnas senior memberikan dampak tersendiri bagi para pemain diaspora. Jumlah pengikut mereka di media sosial langsung meroket hingga ratusan ribu, bahkan jutaan, seperti yang dirasakan Rafael Struick, meski tidak pernah dipanggil lagi sejak terakhir kali masuk daftar pemain cadangan di laga kontra Jepang pada Juni 2025.
“Bagi saya, agak kurang. Saya belum sering ke sana (Indonesia). Saya pernah ke Indonesia sekali, dan kemudian untuk babak kualifikasi Piala Dunia. Jadi dukungan di sana luar biasa. Benar-benar fantastis. Anda tidak bisa membandingkannya di sini di Belanda,” ucap Jonathans.
Iklan