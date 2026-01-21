Miliano Jonathans Belum Pikirkan Kembali Ke Timnas Indonesia Di Bawah Asuhan John Herdman

Ketika disinggung mengenai ambisinya kembali memperkuat timnas senior, pemain berusia 21 tahun ini mengatakan: “Saya benar-benar perlu kembali ke skuad, saya perlu bermain. Anda tahu, selalu merupakan suatu kehormatan bermain untuk negara saya.”

“Saya tidak tahu apakah itu (menit bermain) akan memengaruhi keputusan pelatih tentang apakah saya akan masuk tim atau tidak, namun saya tidak memikirkan itu sekarang. Saya hanya ingin mendapatkan waktu bermain di Excelsior sekarang, dan mengembangkan diri sebaik mungkin. Saya pikir itu yang terpenting saat ini.”