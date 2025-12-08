FC Utrecht
Miliano Jonathans Bela Jong Utrecht Saat Dibekap De Graafschap
Penampilan kelima Jonathans bersama Jong Utrecht
Penggawa timnas Indonesia Miliano Jonathans tampil memperkuat Jong Utrecht kala dipermalukan tamunya, De Graafschap, dengan skor 3-2 di Sportcomplex Zoudenbalch, Selasa (9/12) dini hari WIB, dalam lanjutan Eerste Divise.
Itu menjadi penampilan kelima Jonathans bersama Jong Utrecht pada musim ini. Nama Jonathans masih sempat masuk ke dalam daftar pemain ketika Utrecht bermain imbang 1-1 melawan FC Twente akhir pekan kemarin di Eredivisie.
Pada pertandingan tadi, pemain berusia 21 tahun tersebut dimainkan sebagai starter, dan hanya tampil satu babak sebelum digantikan Markus Jensen. Saat itu Jong Utrecht sudah tertinggal 2-1 di babak pertama. Gol De Graafschap dicetak Ibrahim El Kadiri pada menit keenam, dan Bouke Boersma menggandakannya selang tiga menit kemudian. Jong Utrecht memperkecil ketertinggalan lewat Jesse van de Haar di menit ke-38.
Jong Utrecht yang berusaha menyamakan kedudukan, justru kebobolan lagi pada menit ke-85 melalui Arjen van der Heide. Gol Noa Dundas selang lima menit kemudian hanya memperkecil kekalahan Jong Utrecht.
Jong Utrecht Gagal melanjutkan hasil positif
Kekalahan itu membuat Jong Utrecht gagal melanjutkan torehan positif seperti di tiga pertandingan sebelumnya. Tiim besutan Mark Otten ini sekarang menduduki peringkat 14 klasemen sementara dengan 23 poin. Sedangkan De Graafschap tidak beranjak dari peringkat ketiga setelah mengumpulkan 34 poin.
Jong Utrecht ingin kembali ke jalur kemenangan
Jong Utrecht akan berusaha bangkit dari keterpurukan ini, dan kembali jalur kemenangan untuk menjauhi papan bawah. Jong Utrecht dijadwalkan bertandang ke AFAS Trainingscomplex untuk menghadapi Jong AZ, Sabtu (13/12) dini hari WIB.
Susunan pemain
Jong Utrecht: Mees Eppink; Massien Ghaddari, Wessel Kooy, Joshua Mukeh, Viggo Plantinga; Zidane Iqbal, Oualid Agougil, Rafik El Arguioui; Miliano Jonathans, Jesse van de Haar, Emirhan Demircan.
De Graafschap: Ties Wieggers; Othniel Raterink, Rowan Besselink, Stijn Bultman, Kaya Symons; Jason Meerstadt, Teun Gijsselhart, Reuven Niemeijer; Arjen van der Heide, Bouke Boersma, Ibrahim El Kadiri.
Iklan