Miliano Jonathans Bela Jong Utrecht Saat Dibekap De Graafschap

Penggawa timnas Indonesia Miliano Jonathans tampil memperkuat Jong Utrecht kala dipermalukan tamunya, De Graafschap, dengan skor 3-2 di Sportcomplex Zoudenbalch, Selasa (9/12) dini hari WIB, dalam lanjutan Eerste Divise.

Itu menjadi penampilan kelima Jonathans bersama Jong Utrecht pada musim ini. Nama Jonathans masih sempat masuk ke dalam daftar pemain ketika Utrecht bermain imbang 1-1 melawan FC Twente akhir pekan kemarin di Eredivisie.

Pada pertandingan tadi, pemain berusia 21 tahun tersebut dimainkan sebagai starter, dan hanya tampil satu babak sebelum digantikan Markus Jensen. Saat itu Jong Utrecht sudah tertinggal 2-1 di babak pertama. Gol De Graafschap dicetak Ibrahim El Kadiri pada menit keenam, dan Bouke Boersma menggandakannya selang tiga menit kemudian. Jong Utrecht memperkecil ketertinggalan lewat Jesse van de Haar di menit ke-38.

Jong Utrecht yang berusaha menyamakan kedudukan, justru kebobolan lagi pada menit ke-85 melalui Arjen van der Heide. Gol Noa Dundas selang lima menit kemudian hanya memperkecil kekalahan Jong Utrecht.