Miliano Jonathans Awali Kebangkitan, Excelsior Tahan Ajax Amsterdam

Performa yoyo masih diperlihatkan Ajax Amsterdam setelah tidak mampu mempertahankan keunggulan, dan harus puas bermain imbang 2-2 melawan Excelsior di Stadion Woudestein, Minggu (1/2) malam WIB, dalam lanjutan Eredivisie Belanda.

Penyerang timnas Indonesia Milinao Jonathans memberikan kontribusi besar dalam hasil imbang tersebut. Dimasukkan pada menit ke-63, Jonathans sukses memperkecil ketertinggalan Excelsior menjadi 2-1 selang 11 menit kemudian setelah Ajax sempat unggul lewat brace Mika Godts di menit ke-21 dan 40.

Gol Jonathans melecut motivasi Excelsior untuk menyamakan kedudukan. Hasilnya, mereka memaksa laga kembali berjalan imbang di menit ke-79 melalui gol Arthur Zagre yang memanfaatkan umpan Gyan de Regt. Skor 2-2 ini bertahan hingga laga usai.