Excelsior Rotterdam
Miliano Jonathans Awali Kebangkitan, Excelsior Tahan Ajax Amsterdam
Miliano Jonathans memperkecil ketertinggalan Excelsior
Performa yoyo masih diperlihatkan Ajax Amsterdam setelah tidak mampu mempertahankan keunggulan, dan harus puas bermain imbang 2-2 melawan Excelsior di Stadion Woudestein, Minggu (1/2) malam WIB, dalam lanjutan Eredivisie Belanda.
Penyerang timnas Indonesia Milinao Jonathans memberikan kontribusi besar dalam hasil imbang tersebut. Dimasukkan pada menit ke-63, Jonathans sukses memperkecil ketertinggalan Excelsior menjadi 2-1 selang 11 menit kemudian setelah Ajax sempat unggul lewat brace Mika Godts di menit ke-21 dan 40.
Gol Jonathans melecut motivasi Excelsior untuk menyamakan kedudukan. Hasilnya, mereka memaksa laga kembali berjalan imbang di menit ke-79 melalui gol Arthur Zagre yang memanfaatkan umpan Gyan de Regt. Skor 2-2 ini bertahan hingga laga usai.
Excelsior masih belum aman dari ancaman degradasi
Raihan satu poin dari salah satu klub raksasa Belanda itu sangat penting bagi Excelsior dalam upaya mereka menjauhi zona degradasi. Excelsior kini menempati peringkat ke-13 dengan nilai 23. Sedangkan Ajax makin tercecer dalam persaingan memperebutkan gelar juara. Mereka kini berada di peringkat keempat dengan 38 poin, atau berselisih 18 poin dari pemuncak klasemen PSV Eindhoven.
Excelsior mempunyai kesempatan menjauh dari tim di zona merah
Jonathans bersama Excelsior selanjutnya mempunyai kesempatan untuk menjauhi tim yang berada di zona merah. Mereka akan melakoni pertandingan tandang ke markas peringkat 17 NAC Breda, Sabtu (7/2) dini hari WIB, di Stadion Rat Verlegh. Sementara Ajax menghadapi lawan yang sedang dalam performa bagus, AZ Alkmaar, di Stadion AFAS, Minggu (8/2) malam WIB.
Susunan pemain
Excelsior: Van Gassel; Zagre, Meissen, Widell, Bronkhorst, Hartjes, Naujoks, Yegoian, Hansson, Berggraaf, Fernandes.
Ajax: Jaros, Gaaei, Sutalo, Baas, Rosa, Regeer, Klaassen, Steur, Bounida, Dolberg, Godts.
