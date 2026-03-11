Goal.com
Milan, waspadai Modric dan Fofana saat melawan Lazio

Milan, empat pemain mendapat peringatan untuk Allegri melawan Lazio: Athekame, Saelemaekers, Modric, dan Fofana.

Kemenangan melawan Inter dalam derby tidak boleh menjadi prestasi tunggal: itulah perintah Massimiliano Allegri yang sedang berusaha mempersiapkan timnya sebaik mungkin untuk pertandingan Minggu malam di Olimpico melawan Roma. Langkah pertama yang krusial adalah memilih pengganti Adrien Rabiot, yang terpaksa absen dalam pertandingan di Roma karena hukuman skorsing. 

Pilihan terbuka antara Ardon Jashari dan Samuele Ricci: dengan pemain Swiss, interpretasi taktis pertandingan pasti akan lebih vertikal dan cenderung lebih ofensif. Situasinya berbeda jika mantan pemain Torino itu bermain: keseimbangan dan pertahanan yang lebih baik.

  • Waspadai Modric dan Fofana untuk pertandingan berikutnya melawan Lazio: keduanya termasuk di antara empat pemain Rossoneri yang mendapat peringatan, daftar yang juga mencakup pemain sayap Athekame dan Saelemaekers. Jika mendapat kartu kuning, mereka akan absen dalam pertandingan berikutnya melawan Torino di San Siro. Allegri tidak mengubah strategi dan, seperti yang sudah dilakukannya di Cremona, akan menurunkan formasi terbaik tanpa memperhitungkan pemain yang mendapat kartu kuning.
