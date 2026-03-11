Milan, waspadai Modric dan Fofana saat melawan Lazio

Kemenangan melawan Inter dalam derby tidak boleh menjadi prestasi tunggal: itulah perintah Massimiliano Allegri yang sedang berusaha mempersiapkan timnya sebaik mungkin untuk pertandingan Minggu malam di Olimpico melawan Roma. Langkah pertama yang krusial adalah memilih pengganti Adrien Rabiot, yang terpaksa absen dalam pertandingan di Roma karena hukuman skorsing.

Pilihan terbuka antara Ardon Jashari dan Samuele Ricci: dengan pemain Swiss, interpretasi taktis pertandingan pasti akan lebih vertikal dan cenderung lebih ofensif. Situasinya berbeda jika mantan pemain Torino itu bermain: keseimbangan dan pertahanan yang lebih baik.