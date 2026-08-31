Milan, tes medis dan tanda tangan untuk Omari Hutchinson

Hutchinson datang dengan status pinjaman disertai opsi pembelian yang bisa menjadi kewajiban pembelian saat kondisi tertentu terpenuhi dari Nottingham Forest.





Pemain kelahiran 2003 itu, setelah menjalani tes medis rutin dan membubuhkan tanda tangannya di kontrak, akan bergabung dengan skuad Amorim dan menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan di belakang striker dalam formasi 3-4-2-1 racikan pelatih asal Portugal tersebut.