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Omari Hutchinson Nottingham ForestGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milan, tes medis dan penandatanganan kontrak untuk Omari Hutchinson

AC Milan
Transfers
O. Hutchinson

Gelandang serang baru untuk AC Milan: hari ini tes medis dan tanda tangan kontrak

Omari Hutchinson, gelandang serang Inggris keturunan Jamaika, berada di klinik “La Madonnina” untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan AC Milan. Penandatanganan dijadwalkan berlangsung pada sore hari.


  • Hutchinson datang dengan status pinjaman disertai opsi pembelian yang bisa menjadi kewajiban pembelian saat syarat-syarat tertentu terpenuhi dari Nottingham Forest.


    Pemain kelahiran 2003 itu, setelah menjalani tes medis rutin dan membubuhkan tanda tangannya di kontrak, akan bergabung dengan skuad Amorim dan menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan di belakang striker dalam formasi 3-4-2-1 racikan pelatih asal Portugal tersebut.

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