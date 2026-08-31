Omari Hutchinson, gelandang serang Inggris keturunan Jamaika, berada di klinik “La Madonnina” untuk menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak yang akan mengikatnya dengan AC Milan. Penandatanganan dijadwalkan berlangsung pada sore hari.
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Milan, tes medis dan penandatanganan kontrak untuk Omari Hutchinson
Hutchinson datang dengan status pinjaman disertai opsi pembelian yang bisa menjadi kewajiban pembelian saat syarat-syarat tertentu terpenuhi dari Nottingham Forest.
Pemain kelahiran 2003 itu, setelah menjalani tes medis rutin dan membubuhkan tanda tangannya di kontrak, akan bergabung dengan skuad Amorim dan menjadi salah satu opsi yang bisa digunakan di belakang striker dalam formasi 3-4-2-1 racikan pelatih asal Portugal tersebut.
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