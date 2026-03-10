Milan, siapa yang akan menggantikan Rabiot melawan Lazio? Semua opsi Allegri

Sebuah peringatan dalam Derby yang berakibat fatal.
Dalam pertandingan derby melawan Inter yang dimenangkan Milan dengan skor 1-0 (gol oleh Estupinan pada babak pertama), Adrien Rabiot menerima kartu kuning pada menit ke-80 pertandingan yang merupakan laga ke-28 Serie A musim ini, akibat pelanggaran terhadap Dumfries, yang dijatuhkan oleh wasit Doveri.
Kini, gelandang Prancis tersebut terpaksa absen dalam laga Serie A berikutnya - yang akan digelar pada Minggu malam pukul 20.45 di Stadio Olimpico - melawan Lazio.