Milan, siapa yang akan menggantikan Rabiot melawan Lazio? Semua opsi Allegri

Solusi-solusi yang mungkin dari pelatih Rossoneri menjelang pertandingan krusial di Olimpico.

Sebuah peringatan dalam Derby yang berakibat fatal.

Dalam pertandingan derby melawan Inter yang dimenangkan Milan dengan skor 1-0 (gol oleh Estupinan pada babak pertama), Adrien Rabiot menerima kartu kuning pada menit ke-80 pertandingan yang merupakan laga ke-28 Serie A musim ini, akibat pelanggaran terhadap Dumfries, yang dijatuhkan oleh wasit Doveri.

Kini, gelandang Prancis tersebut terpaksa absen dalam laga Serie A berikutnya - yang akan digelar pada Minggu malam pukul 20.45 di Stadio Olimpico - melawan Lazio.

  • KETIADAAN YANG BERAT

    Ini akan menjadi absen yang berat bagi tim Rossoneri, mengingat peran sentral mantan pemain Juventus dalam taktik Massimiliano Allegri. Selain itu, selain peran penting pemain Prancis tersebut dalam skema Milan, ada faktor lain yang tidak boleh diabaikan: dalam enam pertandingan yang dimainkan tanpa Rabiot, tim Via Aldo Rossi hanya meraih dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan.

    Rata-rata poinnya adalah 1,5, jauh lebih rendah dibandingkan dengan 2,55 yang diraih Milan saat Rabiot bermain.

  • SIAPA YANG BERMAIN DI POSISINYA

    Ini adalah statistiknya, sekarang saatnya memikirkan lapangan dan solusi-solusi yang mungkin diambil Allegri menghadapi Lazio: siapa yang akan menggantikan Rabiot?

    Mengingat Luka Modric dan Youssouf Fofana - yang berperan penting dengan assistnya untuk Estupinan - akan bermain sejak menit pertama bersama Biancocelesti, kita perlu memahami siapa yang akan melengkapi lini tengah, yang sudah kehilangan Loftus-Cheek: semua petunjuk mengarah ke salah satu dari Jashari dan Ricci.

    Saat ini, mantan pemain Torino itu lebih diunggulkan untuk menjadi starter, tetapi gelandang Swiss itu bertekad untuk kembali ke lapangan dan menunjukkan seluruh potensinya dan bakatnya, dalam musim yang dipengaruhi oleh cedera panjang yang membuatnya absen selama beberapa bulan.

