Milan, siapa yang akan menggantikan Rabiot melawan Lazio? Semua opsi Allegri

Ini adalah statistiknya, sekarang saatnya memikirkan lapangan dan solusi-solusi yang mungkin diambil Allegri menghadapi Lazio: siapa yang akan menggantikan Rabiot?

Mengingat Luka Modric dan Youssouf Fofana - yang berperan penting dengan assistnya untuk Estupinan - akan bermain sejak menit pertama bersama Biancocelesti, kita perlu memahami siapa yang akan melengkapi lini tengah, yang sudah kehilangan Loftus-Cheek: semua petunjuk mengarah ke salah satu dari Jashari dan Ricci.

Saat ini, mantan pemain Torino itu lebih diunggulkan untuk menjadi starter, tetapi gelandang Swiss itu bertekad untuk kembali ke lapangan dan menunjukkan seluruh potensinya dan bakatnya, dalam musim yang dipengaruhi oleh cedera panjang yang membuatnya absen selama beberapa bulan.