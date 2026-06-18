José Boto, yang saat ini bermain di Flamengo namun berasal dari Portugal seperti Amorim dan memiliki sejarah bersama pelatih baru Milan sejak masa-masa mereka di Benfica, merupakan kandidat kuat yang muncul dalam beberapa jam terakhir melalui beberapa perantara yang merekomendasikannya kepada Gerry Cardinale.





Jika ada satu ciri khas yang mendefinisikan José Boto, itu adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi pemain sebelum mereka benar-benar bersinar. Di kalangan pencari bakat, ia selalu dianggap sebagai salah satu yang terbaik di generasinya. Selama kariernya, ia telah berkeliling ke berbagai klub dan mengumpulkan pengalaman bersama Shakhtar, PAOK, dan Osijek.





Perhatikan juga Sebastian Kehl yang tiga bulan lalu mengakhiri petualangannya di Borussia Dortmund dan memiliki visi yang sangat mirip dengan Krosche. Lahir pada tahun 1980 di Fluida, Jerman, Kehl bisa jadi profil yang tepat untuk Milan. Menurut Gazzetta dello Sport, di antara calon potensial juga terdapat Jason Ayto, yang baru saja menyelesaikan pengalamannya di Brighton, dan telah diusulkan oleh seorang perantara.



