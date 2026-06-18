Setelah rencana kedatangan Markus Krosche sebagai Kepala Bidang Sepak Bola batal, Milan terpaksa membuka kembali proses seleksi untuk mencari direktur teknis baru, yang harus setuju dengan keputusan yang telah diambil sebelumnya untuk menugaskan Ruben Amorim sebagai pelatih kepala Milan. Situasi yang sangat langka dan unik sedang dialami klub Rossonero ini, yang harus menghadapi berbagai hambatan dan kebutuhan untuk mempercepat proses tersebut mengingat pemusatan latihan musim panas akan dimulai pada 12 Juli. I Diavolo sudah mengalami keterlambatan yang cukup signifikan.
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Milan, setelah kekecewaan terkait Krosche dan Hardung, inilah daftar pemain baru: Boto dan Kehl muncul
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José Boto, yang saat ini bermain di Flamengo namun berasal dari Portugal seperti Amorim dan memiliki sejarah bersama pelatih baru Milan sejak masa-masa mereka di Benfica, merupakan kandidat kuat yang muncul dalam beberapa jam terakhir melalui beberapa perantara yang merekomendasikannya kepada Gerry Cardinale.
Jika ada satu ciri khas yang mendefinisikan José Boto, itu adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi pemain sebelum mereka benar-benar bersinar. Di kalangan pencari bakat, ia selalu dianggap sebagai salah satu yang terbaik di generasinya. Selama kariernya, ia telah berkeliling ke berbagai klub dan mengumpulkan pengalaman bersama Shakhtar, PAOK, dan Osijek.
Perhatikan juga Sebastian Kehl yang tiga bulan lalu mengakhiri petualangannya di Borussia Dortmund dan memiliki visi yang sangat mirip dengan Krosche. Lahir pada tahun 1980 di Fluida, Jerman, Kehl bisa jadi profil yang tepat untuk Milan. Menurut Gazzetta dello Sport, di antara calon potensial juga terdapat Jason Ayto, yang baru saja menyelesaikan pengalamannya di Brighton, dan telah diusulkan oleh seorang perantara.
KEMBALI MENJADI TREND
Meskipun usianya baru 31 tahun (lahir pada tahun 1995), perjalanan karier Devin Özek—yang dinilai oleh Milan sebagai calon direktur olahraga—sudah cukup panjang. Ia mencatatkan prestasi luar biasa bersama Bayer Leverkusen, dengan meraih satu gelar juara dan mencapai final Liga Europa, serta tampil sangat baik di Fenerbahçe dengan memenangkan Piala Super dan finis di posisi kedua, hanya terpaut tiga poin dari Galatasaray. Milan telah mempertimbangkannya selama beberapa minggu terakhir, meskipun hal ini belum sepenuhnya diungkap ke publik: sejauh ini, memang telah terjadi kontak, namun hanya bersifat informal.
Nama Ramon Planes masih beredar, yaitu salah satu usulan yang diajukan oleh Zlatan Ibrahimovic tepat pada awal proses seleksi. Masih harus dilihat apakah, setelah menghentikan kontak selama sekitar sepuluh hari, Milan akan kembali mengandalkan pengalaman manajer asal Spanyol tersebut.