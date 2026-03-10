Goal.com
Milan, Santiago Gimenez kembali ke tim: apa yang bocor ke Lazio

Milan kembali kedatangan penyerang Meksiko, bergabung dengan tim 133 hari setelah pertandingan terakhirnya.

Penderitaan Santiago Gimenez telah berakhir: kembalinya ke lapangan sudah sangat dekat.

Kabar baik bagi Milan dan Massimiliano Allegri, karena seperti yang diumumkan oleh pelatih asal Livorno beberapa hari lalu, penyerang Meksiko tersebut telah menyelesaikan proses pemulihan dan rehabilitasi atletiknya, dan kini bersiap untuk kembali bergabung dengan tim untuk akhir musim.

Apakah sudah mulai dari laga melawan Lazio? Informasi terbaru dari Milanello dan apa yang bocor menjelang pertandingan di Olimpico.

  • GIMENEZ KEMBALI KE TIM

    Berita hari ini adalah yang paling dinantikan: Santiago Gimenez kembali berlatih bersama tim.

    Setelah hari libur yang diberikan Allegri setelah kemenangan di derby melawan Inter, tim kembali berlatih di Milanello. Dan saat latihan dimulai kembali, striker mantan Feyenoord itu juga hadir, disambut dan dirayakan oleh rekan-rekannya.

    Para pemain yang bermain pada Minggu dalam derby kota tersebut berlatih lebih singkat, sementara yang lain menjalani seluruh sesi di luar lapangan: dan dalam daftar ini juga termasuk Santi Gimenez.

  • 133 HARI SETELAH CEDERA

    Akhir dari masa sulit yang panjang bagi Santiago Gimenez, yang terakhir kali bermain pada 28 Oktober 2025 dalam pertandingan Atalanta melawan Milan, ketika ia digantikan karena cedera pergelangan kaki.

    Sejak saat itu, ia menjalani terapi konservatif dan kemudian operasi bedah untuk mengatasi masalah tersebut secara permanen, yang membuatnya absen selama 133 hari, dengan 21 pertandingan yang dilewatkan di liga, Coppa Italia, dan Supercoppa Italiana.

    Kini cedera tersebut telah berlalu dan pemain Meksiko itu siap untuk kembali, sementara Matteo Gabbia masih harus menjalani perawatan di ruang perawatan Milan dan Ruben Loftus-Cheek melanjutkan program latihannya yang disesuaikan: gelandang Inggris tersebut, setelah menjalani operasi untuk mengurangi dan menstabilkan fraktur alveolar rahang yang dideritanya dalam benturan dengan Corvi selama pertandingan Milan-Parma, tidak dapat melakukan tekel dan akibatnya tidak dapat berlatih bersama tim, sehingga ia terus berlatih agar siap ketika dapat kembali ke tim.

  • GIMENEZ DIPANGGIL UNTUK LAZIO-MILAN?

    Santiago Gimenez kembali ke skuad, tetapi apakah dia akan tersedia untuk Allegri dalam laga Lazio vs Milan?

    Rossoneri akan bertandang ke markas Biancocelesti pada pekan ke-29 Serie A, pertandingan yang dijadwalkan pada Minggu, 15 Maret pukul 20.45 di Stadio Olimpico, Roma.

    Untuk menjawab pertanyaan ini, latihan-latihan mendatang akan menjadi penentu. Antara Kamis dan Jumat, akan ada indikasi yang lebih pasti mengenai kemungkinan pemanggilan pemain Meksiko tersebut untuk pertandingan tandang di Roma.

    Jika Gimenez memberikan jaminan, ia dapat masuk dalam daftar, jika tidak, kembalinya akan ditunda seminggu: pada putaran berikutnya, Milan akan bermain di San Siro melawan Torino.

