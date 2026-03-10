Milan, Santiago Gimenez kembali ke tim: apa yang bocor ke Lazio

Penderitaan Santiago Gimenez telah berakhir: kembalinya ke lapangan sudah sangat dekat.

Kabar baik bagi Milan dan Massimiliano Allegri, karena seperti yang diumumkan oleh pelatih asal Livorno beberapa hari lalu, penyerang Meksiko tersebut telah menyelesaikan proses pemulihan dan rehabilitasi atletiknya, dan kini bersiap untuk kembali bergabung dengan tim untuk akhir musim.

Apakah sudah mulai dari laga melawan Lazio? Informasi terbaru dari Milanello dan apa yang bocor menjelang pertandingan di Olimpico.