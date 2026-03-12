Milan, Sacchi: "Leao harus bangun. Dengan begitu Allegri bisa melakukan hal yang luar biasa."

Arrigo Sacchi, mantan pelatih Milan dan mantan pelatih timnas Italia, menganalisis persaingan gelar juara antara Inter dan Milan melalui kolomnya di Gazzetta dello Sport.

Menurut mantan pelatih dan kini komentator sepak bola Italia, klub Rossoneri memiliki peluang serius untuk memenangkan gelar juara dengan comeback yang menjadi ciri khas Massimiliano Allegri. Namun, tim Chivu harus terus tampil kurang meyakinkan dengan banyak pemain yang performanya menurun karena "kurangnya determinasi" dibandingkan masa lalu, dan Rafael Leao harus bangkit.

Berikut adalah kata-katanya