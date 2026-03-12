Goal.com
Live
Spal v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan, Sacchi: "Leao harus bangun. Dengan begitu Allegri bisa melakukan hal yang luar biasa."

Arrigo Sacchi, mantan pelatih Milan dan mantan pelatih timnas Italia, menganalisis persaingan gelar juara antara Inter dan Milan melalui kolomnya di Gazzetta dello Sport. 

Menurut mantan pelatih dan kini komentator sepak bola Italia, klub Rossoneri memiliki peluang serius untuk memenangkan gelar juara dengan comeback yang menjadi ciri khas Massimiliano Allegri. Namun, tim Chivu harus terus tampil kurang meyakinkan dengan banyak pemain yang performanya menurun karena "kurangnya determinasi" dibandingkan masa lalu, dan Rafael Leao harus bangkit.

Berikut adalah kata-katanya

  • IMPRESA SCUDETTO DI ALLEGRI

    "Milan memiliki peluang untuk kembali bersaing secara penuh dalam perebutan gelar juara Serie A dan bahkan memenangkannya. Tim ini memiliki struktur yang sangat solid, dan kemenangan dalam derby tentu saja telah membangkitkan semangat seluruh lingkungan. Prestasi ini berada dalam jangkauan tim Allegri."
    • Iklan

  • INTER MENURUN DAN KURANG TEGAS

    "Tentu saja, tujuh poin yang harus dikejar bukanlah hal yang mudah: dibutuhkan tiga pertandingan dan itu tidak sederhana karena Rossoneri harus memenangkan semuanya dan Inter hanya mendapatkan satu poin. Namun, Inter hanya memiliki satu tugas: mengumpulkan poin dan mempertahankan selisih. Scudetto adalah satu-satunya target yang tersisa, jadi Nerazzurri akan berjuang sekuat tenaga untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, saya akui bahwa saya melihat mereka sedikit menurun dibandingkan periode lain dalam musim ini. Mungkin karena absennya beberapa pemain, atau mungkin mereka kurang determinasi dan efektif dibandingkan sebelumnya."

  • MENGELUARKAN DIRI DARI LINGKARAN NEGATIF AKAN MENJADI MASALAH

    "Terjebak dalam rentetan hasil buruk bisa terjadi dalam sekejap, dan keluar dari situ menjadi masalah. Pemain yang bisa membantu Inter mengejar gelar juara adalah Lautaro. Di antara empat penyerang, dia yang terbaik, selain itu dia kapten, seorang pemimpin ruang ganti yang didengarkan dan dihormati. Saya mengharapkan lebih dari Barella, yang menurut saya belum dalam kondisi terbaiknya."

  • LEAO HARUS BANGUN

    "Di Milan, saya tidak ragu: pemain kunci adalah Modric, dia yang menggerakkan tim dan memimpinnya. Jika fisiknya mendukungnya, tapi saya tidak melihat alasan mengapa dia akan mengecewakan tim sekarang, saya yakin kontribusinya akan sangat penting. Dan jika Leao mulai bangkit dan menunjukkan konsistensi yang selama ini dia butuhkan, maka persaingan gelar juara belum berakhir."

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milan crest
AC Milan
MIL
0