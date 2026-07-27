AC Milan dan Roma sedang mencari tambahan kekuatan untuk melengkapi skuad masing-masing sesuai arahan teknis dan taktis Amorim serta Gasperini. Kedua klub memiliki hubungan yang sangat baik dan sangat sering berbagi ide serta peluang untuk mencoba melakukan sesuatu di bursa transfer yang bisa menjadi solusi bagi kedua belah pihak. Topik pembicaraan terbaru dalam beberapa hari terakhir adalah Christopher Nkunku, penyerang Prancis yang baru menjalani musim bak doktor Jekill dan Mr.Hyde: buruk pada paruh pertama, lalu sangat positif pada akhirnya dengan torehan 7 gol dan 3 assist.