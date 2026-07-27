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Nkunku Milan 16 9 Getty Images

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Milan, Roma kembali mengincar Nkunku: permintaan Gasperini, respons klub rossonero

AC Milan
Roma
Transfers
C. Nkunku

Milan, Nkunku disukai Gasperini yang telah memintanya untuk Roma: Amorim tidak membuka peluang untuk melepas pemain Prancis itu

AC Milan dan Roma sedang mencari tambahan kekuatan untuk melengkapi skuad masing-masing sesuai arahan teknis dan taktis Amorim serta Gasperini. Kedua klub memiliki hubungan yang sangat baik dan sangat sering berbagi ide serta peluang untuk mencoba melakukan sesuatu di bursa transfer yang bisa menjadi solusi bagi kedua belah pihak. Topik pembicaraan terbaru dalam beberapa hari terakhir adalah Christopher Nkunku, penyerang Prancis yang baru menjalani musim bak doktor Jekill dan Mr.Hyde: buruk pada paruh pertama, lalu sangat positif pada akhirnya dengan torehan 7 gol dan 3 assist.

  • Anak didik Gasperini

    Kualitas teknik dan kemampuan Nkunku tidak diragukan, tetapi yang kurang dari pemain Prancis itu dalam beberapa tahun terakhir adalah kontinuitas dalam hal menit bermain dan performa. Gasperini sangat mengagumi mantan pemain Leipzig itu, telah mengikuti dan menilainya selama beberapa tahun hingga ia sangat ingin melatihnya, bahkan pada bursa transfer musim dingin terakhir ia sudah meminta duet Ranieri-Massara untuk merekrutnya.

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  • Kontak D'Amico-Milan

    Dalam beberapa jam terakhir, direktur olahraga  Roma Tony D’Amico melakukan beberapa kontak dengan Milan untuk mencoba melancarkan serangan terhadap Christopher Nkunku. Namun, respons dari klub AC Milan itu adalah penolakan. Ruben Amorim, seperti juga seluruh lingkungan AC Milan, yakin bahwa pemain 28 tahun kelahiran Lagny-sur-Marne itu  bisa kembali menjadi pemain penentu seperti yang terutama terlihat saat di Leipzig. Kecuali ada tawaran yang tak bisa ditolak, Milan akan memulai lagi dengan Nkunku sebagai pusat proyek.

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