AC Milan dan Roma sedang mencari tambahan kekuatan untuk melengkapi skuad mereka dengan mengikuti arahan teknis dan taktis dari Amorim dan Gasperini. Kedua klub memiliki hubungan yang sangat baik dan sangat sering berbagi ide serta peluang untuk mencoba melakukan sesuatu di bursa transfer yang bisa menjadi solusi bagi kedua belah pihak. Topik pembahasan terbaru dalam beberapa hari terakhir adalah Christopher Nkunku, penyerang Prancis yang baru saja menjalani musim bak dr. Jekyll dan Mr Hyde: buruk pada paruh pertama, lalu sangat positif pada akhir musim dengan torehan 7 gol dan 3 assist.