AC Milan dan Roma sedang mencari tambahan kekuatan untuk melengkapi skuad mereka dengan mengikuti arahan teknis dan taktis dari Amorim dan Gasperini. Kedua klub memiliki hubungan yang sangat baik dan sangat sering berbagi ide serta peluang untuk mencoba melakukan sesuatu di bursa transfer yang bisa menjadi solusi bagi kedua belah pihak. Topik pembahasan terbaru dalam beberapa hari terakhir adalah Christopher Nkunku, penyerang Prancis yang baru saja menjalani musim bak dr. Jekyll dan Mr Hyde: buruk pada paruh pertama, lalu sangat positif pada akhir musim dengan torehan 7 gol dan 3 assist.
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Milan, Roma kembali mengincar Nkunku: permintaan Gasperini, respons klub Rossoneri
Anak didik Gasperini
Kualitas teknik dan kemampuan Nkunku tidak perlu diragukan lagi, tetapi yang kurang dari pemain Prancis itu dalam beberapa tahun terakhir adalah kontinuitas dalam hal menit bermain dan performa. Gasperini sangat mengagumi mantan pemain RB Leipzig itu, telah mengikutinya dan menaruh respek kepadanya selama beberapa tahun hingga ia akan dengan sangat senang melatihnya, sedemikian rupa sehingga pada bursa transfer musim dingin terakhir ia sudah meminta duo Ranieri-Massara untuk merekrutnya.
Kontak D'Amico-Milan
Dalam beberapa jam terakhir, direktur olahraga Roma, Tony D’Amico, melakukan sejumlah kontak dengan Milan untuk mencoba mengajukan langkah perekrutan Christopher Nkunku. Namun, respons dari klub Milan itu negatif. Ruben Amorim, sama seperti seluruh lingkungan Milan, yakin bahwa pemain 28 tahun kelahiran Lagny-sur-Marne itu bisa kembali menjadi sosok penentu yang terutama sempat dikagumi saat di Leipzig. Kecuali ada tawaran yang tak bisa ditolak, Milan akan memulai kembali dengan Nkunku sebagai pusat proyek.
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