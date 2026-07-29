Milan resmi mendapatkan Diawara. Nilai transfer dan durasi kontrak

Sankhoun Diawara ke AC Milan. Bek tengah asal Prancis kelahiran 2006 itu datang dari Troyes dengan nilai 3 juta euro plus bonus.









Berikut pernyataan resmi AC Milan: "AC Milan mengumumkan telah merekrut secara permanen pemain Sankhoun Diawara dari ESTAC Troyes, hingga 30 Juni 2031 dengan opsi perpanjangan kontrak.





Lahir di Paris pada 13 Januari 2006, Diawara menimba ilmu sepak bola di Prancis bersama akademi FC Solitaires Paris dan CA Paris-Charenton, sebelum bergabung dengan akademi Troyes pada 2020. Setelah menyelesaikan proses pengembangannya di klub Prancis tersebut, ia menjalani debut di tim utama pada November 2024 di Coupe de France. Pada musim berikutnya ia mencatatkan 17 penampilan di liga dan piala domestik, berkontribusi atas promosi Troyes ke Ligue 1 dan keberhasilan meraih gelar Ligue 2, sekaligus cepat menonjol sebagai salah satu bek muda paling menjanjikan di kompetisi itu.





Bek kidal, Diawara memadukan kualitas teknik, kekuatan fisik, dan kepribadian, karakteristik yang menjadikannya pemain muda dengan prospek besar, yang sudah menjadi sosok penting di sepak bola profesional Prancis dan siap melanjutkan perjalanannya bersama AC Milan.





Sankhoun Diawara akan mengenakan nomor punggung 13.





Klub menyampaikan sambutan hangat kepada Sankhoun".