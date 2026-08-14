Milan, resmi melepas Athekame ke Lyon

Terlalu banyak pemain surplus di kubu Milan, yang pada pekan-pekan terakhir bursa transfer juga akan menjadi sorotan lewat pemain-pemain yang hengkang. Ruben Amorim telah menandai para pemain yang menurutnya bisa pergi dan manajemen akan bekerja untuk mencarikan mereka klub baru. Berbeda dengan situasi Zachary Athekame, pemain sayap Swiss yang datang setahun lalu dan yang diyakini Milan untuk masa depan. Namun, mengingat minimnya menit bermain yang ia dapat sejauh ini, mereka memutuskan untuk meminjamkannya dan pada menit-menit ini telah meresmikan kepindahannya ke Lyon: “AC Milan mengumumkan telah melepas untuk sementara jasa olahraga pemain Zachary Athekame keOlympique Lyonnais.

Klub mendoakan Zachary kepuasan terbaik untuk kelanjutan Musim Olahraga ini”.