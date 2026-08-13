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Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Milan, pertemuan tatap muka Leao-Cardinale dijadwalkan pada awal pekan: bertahan atau pergi

AC Milan
R. Leao

Pemilik AC Milan itu ingin menutup setiap kemungkinan polemik dalam pertemuan tatap muka. Jika ingin pergi, Leao harus membawa tawaran yang valid.

Rafael Leao sampai hari ini bukan termasuk pemain yang Ruben Amorim anggap masuk daftar untuk dicoret dan dilepas ke pasar transfer. Nama pemain Portugal itu tidak disebut oleh pelatih AC Milan dalam pertemuan yang berlangsung hari ini di Milanello dengan pemilik AC Milan Gerry Cardinale, yang kali ini juga datang dengan helikopter dan pergi dengan gambaran yang jelas soal masa depan teknis tim.

Meski demikian, kasus yang melibatkan mantan pemain Lille itu saat ini masih belum bisa disebut tuntas dan, karena itu, akan diperlukan satu langkah resmi terakhir di antara kedua pihak, yakni pertemuan langsung dengan pemilik klub, untuk menjernihkan persoalan ini sekali untuk selamanya.


  • Pertemuan tatap muka dijadwalkan

    Menurut laporan Sky Sport, pada awal pekan depan Rafael Leao akan bertemu langsung dengan Gerry Cardinale. Pertemuan tatap muka itu diminta langsung oleh petinggi RedBird Capitals, dana yang mengendalikan AC Milan, untuk mencoba mengakhiri persoalan yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan di masa lalu, tetapi terutama masa kini dan masa depan sang pemain Portugal.

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  • Masuk atau keluar? Dan dengan syarat apa?

    Cardinale akan menegaskan kembali kepada Leao bahwa tujuannya haruslah menemukan solusi yang bisa diterima semua pihak dan yang benar-benar hitam atau putih.

    Jika berpisah (meski bursa transfer sejauh ini belum memenuhi keinginan pemain Portugal itu untuk mencari suasana baru), itu harus terjadi lewat tawaran 50-60 juta yang memenuhi tuntutan klub.

    Jika bertahan, maka reintegrasi penuh ke dalam skuad Milan harus bersifat final, lengkap dengan klarifikasi bukan hanya dengan klub, tetapi juga dengan rekan-rekan setim terkait apa yang terjadi dalam 4 bulan terakhir.



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