Rafael Leao sampai hari ini bukan termasuk pemain yang Ruben Amorim anggap masuk daftar untuk dicoret dan dilepas ke pasar transfer. Nama pemain Portugal itu tidak disebut oleh pelatih AC Milan dalam pertemuan yang berlangsung hari ini di Milanello dengan pemilik AC Milan Gerry Cardinale, yang kali ini juga datang dengan helikopter dan pergi dengan gambaran yang jelas soal masa depan teknis tim.

Meski demikian, kasus yang melibatkan mantan pemain Lille itu saat ini masih belum bisa disebut tuntas dan, karena itu, akan diperlukan satu langkah resmi terakhir di antara kedua pihak, yakni pertemuan langsung dengan pemilik klub, untuk menjernihkan persoalan ini sekali untuk selamanya.



