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Cardinale Grafica Milan
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milan, pertemuan puncak bursa transfer dengan Cardinale dan Amorim: detailnya

AC Milan
Transfers
R. Amorim

Pertemuan puncak antara pemilik, manajemen, dan pelatih AC Milan

Setelah kemenangan atas Venezia pada pekan kedua Serie A, pemilik Milan, Gerry Cardinale, tidak meninggalkan Milan. Menurut laporan Sportmediaset, hari ini pemilik klub tersebut menghadiri pertemuan transfer di pusat kota Milan yang berlangsung selama empat setengah jam, dan dihadiri Ruben Amorim, Hendrik Almstadt, serta Bobby Gardiner: di atas meja, berbagai langkah menjelang fase akhir bursa transfer musim panas, yang akan ditutup pada 1 September pukul 20.00.

  • AC Milan, yang telah melepas Leao ke Galatasaray, berupaya mencari seorang playmaker di bursa transfer, namun tidak tertutup kemungkinan klub asal Milan itu juga mencoba menghadiahkan kepada Amorim seorang bek tengah dan seorang bek sayap kiri. Dalam beberapa jam terakhir, kontak untuk Omari Hutchinson, pemain sayap Nottingham Forest, semakin intens, dan sangat mungkin namanya juga dibahas dalam pertemuan bursa transfer.


    Situasi terkait pelapis Gonçalo Ramos juga patut dipantau, dengan Cagliari yang telah meminta informasi mengenai Francesco Camarda.



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