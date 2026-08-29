AC Milan, yang telah melepas Leao ke Galatasaray, berupaya mencari seorang playmaker di bursa transfer, namun tidak tertutup kemungkinan klub asal Milan itu juga mencoba menghadiahkan kepada Amorim seorang bek tengah dan seorang bek sayap kiri. Dalam beberapa jam terakhir, kontak untuk Omari Hutchinson, pemain sayap Nottingham Forest, semakin intens, dan sangat mungkin namanya juga dibahas dalam pertemuan bursa transfer.





Situasi terkait pelapis Gonçalo Ramos juga patut dipantau, dengan Cagliari yang telah meminta informasi mengenai Francesco Camarda.







