Hari yang penting di Casa Milan bagi masa depan dua pemain muda Rossoneri. Seperti dilaporkan oleh Sportitalia, agen Beppe Riso dan Marianna Meccacci telah tiba di Via Aldo Rossi untuk membahas masa depan Francesco Camarda dan Christian Comotto. Keduanya lahir pada tahun 2008, dan pada awalnya akan bergabung dengan Tim Utama selama pemusatan latihan, namun sebelum bursa transfer ditutup, mereka diperkirakan akan dipinjamkan ke klub lain.
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Milan, pertemuan dengan agen Comotto dan Camarda: masa depan akan ditentukan
PEMINJAMAN TAHUNAN
Camarda dan Comotto bermain pada musim 2025-26 sebagai pemain pinjaman. Penyerang tersebut membela Lecce, dengan total 23 penampilan di liga dan Coppa Italia (terkendala cedera pergelangan kaki yang parah), serta mencetak satu gol ke gawang Bologna; sementara gelandang tersebut bermain untuk Spezia, dengan 28 pertandingan di Serie B dan 2 di Coppa Italia. Kontrak Comotto dengan Milan akan berakhir pada 2028, sama seperti Camarda.