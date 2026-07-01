Milan, pertemuan dengan agen Comotto dan Camarda: masa depan akan ditentukan

Hari yang penting di Casa Milan bagi masa depan dua pemain muda Rossoneri. Seperti dilaporkan oleh Sportitalia, agen Beppe Riso dan Marianna Meccacci telah tiba di Via Aldo Rossi untuk membahas masa depan Francesco Camarda dan Christian Comotto. Keduanya lahir pada tahun 2008, dan pada awalnya akan bergabung dengan Tim Utama selama pemusatan latihan, namun sebelum bursa transfer ditutup, mereka diperkirakan akan dipinjamkan ke klub lain.