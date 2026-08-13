Pelatih Portugal itu memiliki waktu sebulan untuk bekerja dalam kontak erat dengan mayoritas pemain, antara Milanello dan tur pramusim, dan karena itu telah sampai pada kesimpulannya, dengan menyampaikan secara jelas kepada pemilik Milan dan para petinggi klub, terutama Almstadt, siapa saja pemain yang menurutnya tidak berguna bagi ide-ide sepak bolanya.





Nama-nama yang sudah diketahui adalah Odogu, Tomori, dan Fofana, yang berada di luar proyek dan bebas mencari solusi lain, sementara agak mengejutkan, nama Christopher Nkunku juga disebut, masuk pasar transfer setelah baru tiba di Milan setahun lalu dengan biaya 37 juta euro. Kini ia masuk shortlist pemain yang akan pergi: untuk para pemain ini, upaya mencari solusi terbaik untuk transfer mereka sudah dilakukan, sedemikian rupa sehingga mereka tidak berlatih dan tidak akan berlatih bersama rekan-rekan setimnya serta tidak akan masuk skuad untuk laga uji coba melawan Manchester United pada Ferragosto. Ada juga pemain lain yang berpotensi hengkang seperti Filippo Terracciano, Estupinan, dan Santi Gimenez.