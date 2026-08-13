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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato

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Milan, pertemuan Cardinale-Amorim: inilah daftar pemain surplus, secara mengejutkan ada juga Nkunku

AC Milan

Hari yang menentukan bagi bursa transfer dan masa depan AC Milan: inilah saatnya mengambil keputusan, untuk pemain masuk maupun keluar.

Gerry Cardinale tiba di Milanello dengan helikopter, untuk menentukan nasib AC Milan. Orang nomor satu RedBird itu, seperti yang telah diberitakan dalam beberapa hari terakhir, tiba di pusat latihan Carnago untuk bertemu tim dan pelatih.



  • Waktu untuk membuat pilihan

    Hari ini menjadi hari pengambilan keputusan, seperti yang telah diumumkan Amorim: telah diambil keputusan final mengenai siapa yang bisa bertahan dan siapa yang justru harus meninggalkan AC Milan, selain evaluasi terhadap bursa transfer pemain masuk, yang setelah kedatangan Ramos dan Gila mengalami periode jeda yang panjang dan kini harus kembali bergerak dalam dua pekan terakhir Agustus, untuk membentuk AC Milan secara definitif.




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  • Keluar dan masuk

    Pelatih asal Portugal itu sudah mengatakannya dalam konferensi pers perkenalan: sebelum mengambil keputusan apa pun, ia harus terlebih dahulu menilai langsung para pemain yang tersedia. Amorim kemudian memaparkan ide dan keputusannya kepada tim manajemen, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Gerry Cardinale.

  • Daftar pemain surplus

    Pelatih Portugal itu memiliki waktu sebulan untuk bekerja dalam kontak erat dengan mayoritas pemain, antara Milanello dan tur pramusim, dan karena itu telah sampai pada kesimpulannya, dengan menyampaikan secara jelas kepada pemilik Milan dan para petinggi klub, terutama Almstadt, siapa saja pemain yang menurutnya tidak berguna bagi ide-ide sepak bolanya.


    Nama-nama yang sudah diketahui adalah Odogu, Tomori, dan Fofana, yang berada di luar proyek dan bebas mencari solusi lain, sementara agak mengejutkan, nama Christopher Nkunku juga disebut, masuk pasar transfer setelah baru tiba di Milan setahun lalu dengan biaya 37 juta euro. Kini ia masuk shortlist pemain yang akan pergi: untuk para pemain ini, upaya mencari solusi terbaik untuk transfer mereka sudah dilakukan, sedemikian rupa sehingga mereka tidak berlatih dan tidak akan berlatih bersama rekan-rekan setimnya serta tidak akan masuk skuad untuk laga uji coba melawan Manchester United pada Ferragosto. Ada juga pemain lain yang berpotensi hengkang seperti Filippo Terracciano, Estupinan, dan Santi Gimenez.

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