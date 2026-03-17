Milan, Perbandingan Leao dan Pulisic: Salaman di hadapan skuad Allegri

Suasana kembali harmonis di Milanello antara Christian Pulisic dan Rafael Leao.

Sky melaporkan bahwa kedua penyerang Rossoneri tersebut telah menyelesaikan perselisihan mereka dengan damai dua hari setelah terjadi ketidaksepahaman selama dan setelah pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-0 pada Minggu malam di kandang Lazio.

Di sela-sela sesi analisis video pertandingan seperti biasa, di hadapan rekan-rekan setim lainnya, kedua pemain itu saling berjabat tangan, siap untuk kembali bermain bersama dengan antusiasme dalam 9 pertandingan terakhir Serie A ini.

