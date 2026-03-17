Milan, Perbandingan Leao dan Pulisic: Salaman di hadapan skuad Allegri

Kedua penyerang AC Milan itu saling meluruskan kesalahpahaman yang terjadi pada Minggu malam di kandang Lazio.

Suasana kembali harmonis di Milanello antara Christian Pulisic dan Rafael Leao.

Sky melaporkan bahwa kedua penyerang Rossoneri tersebut telah menyelesaikan perselisihan mereka dengan damai dua hari setelah terjadi ketidaksepahaman selama dan setelah pertandingan yang berakhir dengan kekalahan 1-0 pada Minggu malam di kandang Lazio. 

Di sela-sela sesi analisis video pertandingan seperti biasa, di hadapan rekan-rekan setim lainnya, kedua pemain itu saling berjabat tangan, siap untuk kembali bermain bersama dengan antusiasme dalam 9 pertandingan terakhir Serie A ini.

MILAN, MENGAPA DUO LEAO-PULISIC TIDAK BERFUNGSI

  • REKONSTRUKSI

    Digantikan oleh Fulkrug pada menit ke-66, Leao meninggalkan lapangan dengan penuh kontroversi, menolak pelukan kapten Maignan dan pelatih Allegri, sementara di tribun, direktur olahraga Tare menegurnya atas perilakunya. 

    Setelah duduk di bangku cadangan, penyerang asal Portugal itu menendang-nendang botol air, dan di ruang ganti ia dilaporkan berselisih dengan Pulisic, yang dituduh tidak memberikan umpan yang tepat kepadanya dalam beberapa kesempatan. Kemudian, intervensi Allegri berhasil meredakan ketegangan. 

  • MENUJU TORO

    Milan akan bertanding melawan Torino di San Siro pada Sabtu pukul 18.00. Masih belum jelas apakah Allegri akan mempertahankan duet penyerang Leao dan Pulisic sejak awal, atau apakah ia lebih memilih untuk memasukkan setidaknya salah satu dari Fullkrug dan Nkunku ke dalam susunan pemain inti, tanpa melupakan Gimenez.

