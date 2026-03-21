Milan, peralihan ke formasi 4-3-3 menjadi titik balik: inilah alasannya

Kemungkinan besar, Milan akan terus menyesuaikan strategi teknis dan kebijakan transfernya dengan formasi 3-5-2 yang telah dipilih Allegri sejak hari pertama untuk memberikan ketangguhan dan ancaman bagi tim yang sebelumnya terlalu rentan, serta yang telah mengalami defisit gol yang signifikan antara gol yang dicetak dan yang kebobolan selama beberapa musim terakhir.





Namun, ada perasaan yang semakin meluas bahwa tim ini tampil lebih baik dengan dua sayap di sisi lapangan serta bek sayap dan gelandang sayap yang bebas untuk melakukan overlap dan menyerang ruang di antara bagian dalam dan luar lapangan. Contoh paling mencolok adalah Saelemaekers: sangat menentukan, terutama di paruh pertama musim, dalam memberikan keseimbangan dengan berperan ganda di dua fase permainan, namun dalam beberapa pekan terakhir performanya menurun karena kehabisan tenaga. Dengan bek sayap di belakangnya, pemain internasional Belgia ini dapat melepaskan kreativitas dan lari cepatnya untuk membuat serangan tim semakin tajam.

Allegri dan Landucci memahami kelebihan dan kekurangan tim ini dan mungkin segera mengadopsi evolusi alami yang berangkat dari prinsip-prinsip awal yang telah membawa begitu banyak hasil (tidak hanya terkait angka-angka klasemen) dalam pengalaman kedua mereka bersama Rossoneri.