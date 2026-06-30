Milan, pengumuman resmi Goncalo Ramos: dia adalah nomor 9 baru

"SIARAN PERS RESMI: GONÇALO RAMOS





AC Milan mengumumkan bahwa klub telah secara permanen mengakuisisi hak atas jasa pemain sepak bola Gonçalo Matias Ramos dari Paris Saint-Germain FC. Penyerang asal Portugal ini telah menandatangani kontrak dengan klub Rossonero hingga 30 Juni 2031.





Lahir di Olhão pada 20 Juni 2001, Gonçalo Ramos meniti kariernya di akademi muda Olhanense dan Benfica, tempat ia menyelesaikan pembinaannya hingga melakukan debut profesional pada tahun 2019. Bersama klub asal Lisbon tersebut, ia mencatatkan lebih dari 100 penampilan resmi dan mencetak 41 gol, membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di kancah sepak bola Portugal serta berperan penting dalam kemenangan Primeira Liga pada musim 2022/23.





Pada musim panas 2023, ia pindah ke Paris Saint-Germain, klub di mana ia membuktikan kemampuannya di level tertinggi sepak bola Eropa, memperkaya daftar prestasinya dengan tiga gelar Liga Prancis, dua Piala Prancis, tiga Piala Super Prancis, dua gelar Liga Champions UEFA, satu Piala Super UEFA, dan satu Piala Interkontinental FIFA, serta mencetak 45 gol dalam 131 penampilan.





Pada November 2022, ia melakukan debutnya bersama tim nasional senior Portugal. Bersama timnas Portugal, ia berpartisipasi dalam dua edisi Piala Dunia FIFA dan menjuarai UEFA Nations League 2024/25.





AC Milan menyambut Gonçalo dengan hangat dan mendoakan agar ia meraih kesuksesan pribadi dan tim terbaik bersama seragam Rossoneri.