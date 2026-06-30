AC Milan telah mengumumkan secara resmi pembelian permanen Gonçalo Ramos dari Paris Saint-Germain: transaksi senilai 74 juta euro ditambah bonus untuk mendatangkan penyerang asal Portugal tersebut. Berikut adalah siaran pers resminya:
Diterjemahkan oleh
Milan, pengumuman resmi Goncalo Ramos: dia adalah nomor 9 baru
SIARAN PERS RESMI
"SIARAN PERS RESMI: GONÇALO RAMOS
AC Milan mengumumkan bahwa klub telah secara permanen mengakuisisi hak atas jasa pemain sepak bola Gonçalo Matias Ramos dari Paris Saint-Germain FC. Penyerang asal Portugal ini telah menandatangani kontrak dengan klub Rossonero hingga 30 Juni 2031.
Lahir di Olhão pada 20 Juni 2001, Gonçalo Ramos meniti kariernya di akademi muda Olhanense dan Benfica, tempat ia menyelesaikan pembinaannya hingga melakukan debut profesional pada tahun 2019. Bersama klub asal Lisbon tersebut, ia mencatatkan lebih dari 100 penampilan resmi dan mencetak 41 gol, membuktikan dirinya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di kancah sepak bola Portugal serta berperan penting dalam kemenangan Primeira Liga pada musim 2022/23.
Pada musim panas 2023, ia pindah ke Paris Saint-Germain, klub di mana ia membuktikan kemampuannya di level tertinggi sepak bola Eropa, memperkaya daftar prestasinya dengan tiga gelar Liga Prancis, dua Piala Prancis, tiga Piala Super Prancis, dua gelar Liga Champions UEFA, satu Piala Super UEFA, dan satu Piala Interkontinental FIFA, serta mencetak 45 gol dalam 131 penampilan.
Pada November 2022, ia melakukan debutnya bersama tim nasional senior Portugal. Bersama timnas Portugal, ia berpartisipasi dalam dua edisi Piala Dunia FIFA dan menjuarai UEFA Nations League 2024/25.
AC Milan menyambut Gonçalo dengan hangat dan mendoakan agar ia meraih kesuksesan pribadi dan tim terbaik bersama seragam Rossoneri.
SERANGAN PERTAMA
Sehari setelah dibukanya bursa transfer, akhirnya diumumkan secara resmi pula rekrutan pertama AC Milan untuk musim panas 2026. Sebuah transfer yang telah diselesaikan dan ditutup oleh klub Rossonero beberapa hari yang lalu: total biaya lebih dari 70 juta ditambah bonus, yang menjadikannya transfer termahal dalam sejarah Rossonero. Pemain berusia 25 tahun ini saat ini sedang bertugas bersama tim nasional di Piala Dunia dan akan bergabung dengan Amorim serta rekan-rekan barunya pada akhir Juli, setelah liburan.
PERPISAHAN DARI PSG
Penyerang baru Milan, Goncalo Ramos, menyampaikan salam perpisahan kepada PSG melalui sebuah postingan di Instagram. Inilah kata-katanya:
“Hari ini, salah satu bab terpenting dalam karier saya telah berakhir. Mengenakan seragam PSG merupakan suatu keistimewaan dan kehormatan yang akan selalu saya simpan di hati.
Bersama-sama, kita telah menorehkan sejarah yang tak terlupakan. Kita telah meraih dua gelar Liga Champions, serta berbagai trofi lainnya, dan kita telah mengalami momen-momen yang akan selamanya terukir dalam ingatan semua orang yang turut serta dalam petualangan ini.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan setim, staf pelatih, manajemen, dan, terutama, para pendukung. Terima kasih telah percaya pada saya, telah mendukung kami di saat-saat sulit, dan telah merayakan setiap kemenangan bersama kami. Dukungan kalian sangat penting bagi setiap kesuksesan yang kami raih.
Hari ini saya pergi, tetapi saya meninggalkan sebagian hati saya di klub ini. PSG akan selalu menjadi rumah bagi saya dan saya akan selamanya merasa bangga telah berkontribusi menulis satu bab dalam sejarahnya.
Terima kasih atas segalanya.
Paris akan selamanya menempati tempat istimewa di hati saya dan keluarga saya.”