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Goal.com
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Tomori MilanGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Milan, peluang Fulham untuk Tomori terbuka

AC Milan
Transfers
F. Tomori

Bek asal Inggris itu tersisih dari skuad dan sedang mencari tim baru

Di sisi pemain yang berpotensi hengkang dari AC Milan, salah satu nama yang paling perlu dicermati dalam beberapa jam terakhir bursa transfer adalah Fikayo Tomori. Bek asal Inggris kelahiran 1997 itu tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim dan masa depannya bisa saja jauh dari klub tersebut. Di antara kemungkinan yang muncul dalam beberapa jam terakhir, menurut Sportmediaset, ada Fulham, yang siap mempertimbangkan secara konkret peluang untuk memulangkan bek tengah AC Milan itu ke Inggris.


Situasinya pun terus berkembang dan akhir bursa transfer bisa menghadirkan percepatan secara tiba-tiba. Saat ini Tomori memang berada di luar skuad dan peluangnya bertahan di Milan sama sekali belum pasti. Fulham saat ini menjadi salah satu opsi yang patut dipantau lebih saksama, dalam situasi di mana kontak baru bisa berkembang justru pada momen-momen penutup sesi ini.


  • Bagi Milan, ini akan menjadi penjualan penting, mengingat perjalanan yang telah ditempuh sang bek bersama AC Milan. Datang pada 2021 dari Chelsea, Tomori secara bertahap menjelma menjadi salah satu sosok utama di lini belakang AC Milan. Berseragam Milan, sejauh ini ia telah mencatatkan 214 penampilan dan 7 gol, serta mempersembahkan Scudetto 2022 dan Piala Super Italia 2024.


    Tomori bisa kembali ke Premier League, dengan Fulham tertarik dan siap mengevaluasi operasi tersebut. Kontak dan kemungkinan perkembangan pada saat-saat terakhir akan menjadi penentu untuk memahami apakah bek Inggris itu akan benar-benar mengucapkan selamat tinggal kepada Milan.

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