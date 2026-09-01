Di sisi pemain yang berpotensi hengkang dari AC Milan, salah satu nama yang paling perlu dicermati dalam beberapa jam terakhir bursa transfer adalah Fikayo Tomori. Bek asal Inggris kelahiran 1997 itu tidak masuk dalam rencana Ruben Amorim dan masa depannya bisa saja jauh dari klub tersebut. Di antara kemungkinan yang muncul dalam beberapa jam terakhir, menurut Sportmediaset, ada Fulham, yang siap mempertimbangkan secara konkret peluang untuk memulangkan bek tengah AC Milan itu ke Inggris.





Situasinya pun terus berkembang dan akhir bursa transfer bisa menghadirkan percepatan secara tiba-tiba. Saat ini Tomori memang berada di luar skuad dan peluangnya bertahan di Milan sama sekali belum pasti. Fulham saat ini menjadi salah satu opsi yang patut dipantau lebih saksama, dalam situasi di mana kontak baru bisa berkembang justru pada momen-momen penutup sesi ini.



