Tahun lalu ia pindah ke City Ground dengan nilai 37,5 juta poundsterling. Menurut Daily Mail, AC Milan mempertimbangkan skema pinjaman dengan kewajiban pembelian, meski sejauh ini belum diungkap angka-angkanya. Hutchinson adalah gelandang serang berkaki kiri, yang bisa bermain di seluruh sisi sayap atau di belakang penyerang.





Kabar dari Inggris itu dikonfirmasi oleh Sky Sport, yang melaporkan bahwa dalam beberapa jam terakhir AC Milan telah meminta informasi untuk pemain sayap kelahiran 2003 milik Nottingham Forest tersebut. Singkatnya, AC Milan sedang melakukan upaya dan juga sudah ada kontak dengan agen sang pemain.