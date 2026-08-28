Nama baru untuk lini serang Milan. Menurut laporan Daily Mail , AC Milan mengarahkan perhatian kepada Omari Hutchinson, gelandang serang kelahiran 2003 yang bermain untuk Nottingham Forest. Tumbuh dari akademi Chelsea dan Arsenal, dalam kariernya ia juga pernah mengenakan seragam Ipswich Town. Ia berada di Forest sejak tahun lalu, pada musim terakhir ia mencatatkan 42 penampilan, 1 gol, dan 8 assist dengan memperhitungkan Premier League, piala domestik, dan Liga Europa
Getty Images Sport
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Milan, Omari Hutchinson dari Nottingham Forest jadi ide transfer
Milan, pertimbangkan Hutchinson dari Nottingham Forest
Tahun lalu ia pindah ke City Ground dengan nilai 37,5 juta poundsterling. Menurut Daily Mail, AC Milan mempertimbangkan skema pinjaman dengan kewajiban pembelian, meski sejauh ini belum diungkap angka-angkanya. Hutchinson adalah gelandang serang berkaki kiri, yang bisa bermain di seluruh sisi sayap atau di belakang penyerang.
Kabar dari Inggris itu dikonfirmasi oleh Sky Sport, yang melaporkan bahwa dalam beberapa jam terakhir AC Milan telah meminta informasi untuk pemain sayap kelahiran 2003 milik Nottingham Forest tersebut. Singkatnya, AC Milan sedang melakukan upaya dan juga sudah ada kontak dengan agen sang pemain.
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