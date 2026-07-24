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Christopher Nkunku Zachary Athekame Genoa MilanGetty

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Milan, Nkunku menepi: inilah pemain yang dipanggil Amorim untuk laga persahabatan di Glasgow melawan Celtic

AC Milan

Milan, hambatan pertama musim ini: Nkunku tak berangkat ke Glasgow karena masalah otot

AC Milan akan tiba di Glasgow pada malam hari karena besok mereka akan menghadapi Celtic dalam laga persahabatan. Dalam penerbangan ke Skotlandia, Christopher Nkunku tidak ikut berangkat: penyerang Prancis itu terhenti karena mengalami masalah otot. Pervis Estupinan juga tetap berada di Milanello (akan menyusul tim dalam tur di Australia) bersama kiper kedua Pietro Terracciano.

  • BERI KESEMPATAN BAGI PEMAIN MUDA

    Uji coba persahabatan melawan Celtic akan berguna untuk memahami kondisi fisik tim sekaligus melihat banyak pemain muda yang sedang berlatih bersama Gabbia dan rekan-rekannya. Amorim memanggil sejumlah pemain muda selain para pemain yang baru saja memperpanjang kontrak seperti Camarda dan Comotto: yakni Borsani, Bouyer, Kostic, Ossola, Vladimirov, Vos, Pittarella, dan Guernier.

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