AC Milan akan tiba di Glasgow pada malam hari karena besok mereka akan menghadapi Celtic dalam laga persahabatan. Dalam penerbangan ke Skotlandia, Christopher Nkunku tidak ikut berangkat: penyerang Prancis itu terhenti karena mengalami masalah otot. Pervis Estupinan juga tetap berada di Milanello (akan menyusul tim dalam tur di Australia) bersama kiper kedua Pietro Terracciano.