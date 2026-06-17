Setelah Krösche tersingkir, nilai pasar Devin Özek (31 tahun), yang juga berkebangsaan Jerman, mengalami kenaikan yang signifikan. Di Jerman, ia menjadi tokoh utama bersama Bayern Leverkusen pada musim bersejarah 2023-24, ketika “Aspirine” berhasil menjuarai liga dan piala, serta hanya kalah di final Liga Europa melawan Atalanta. Pada musim lalu, ia menjabat sebagai direktur olahraga Fenerbahçe di Turki, dan telah memutuskan kontraknya pada akhir Mei setelah meraih gelar Piala Super Turki serta finis di posisi kedua dalam liga.