Berita yang dilaporkan oleh Sky versi Jerman beberapa menit yang lalu ini sungguh mengejutkan: Markus Krosche menolak tawaran dari Milan, yang juga dipengaruhi oleh tekanan dari klubnya, Eintracht Frankfurt. Kini, klub Rossoneri—yang menurut bocoran dari klub itu sendiri kemarin telah melibatkan Krosche dalam beberapa keputusan, seperti pemilihan pelatih—harus kembali mencari direktur bidang teknis baru untuk ketiga kalinya, setelah penolakan Ralf Rangnick.
Diterjemahkan oleh
Milan, negosiasi gagal: Krosche dan Hardung menolak tawaran Rossoneri
SAMPAH LAINNYA
Setelah penolakan Ralf Rangnick—yang kembali menjadi proses negosiasi yang berlarut-larut—Gerry Cardinale kembali menerima penolakan yang menimbulkan banyak kegaduhan. Kali ini bahkan terungkap bahwa Krosche telah memberikan persetujuannya atas penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih, sebuah spekulasi yang kini masih perlu diverifikasi. Milan kini berada kurang dari dua minggu menjelang dimulainya bursa transfer (29 Juni mendatang), tanpa jajaran manajemen dan departemen olahraga, serta dengan sejumlah pemain yang merasa bingung menghadapi situasi ini.
ALTERNATIF-ALTERNATIF
Setelah Krösche tersingkir, nilai pasar Devin Özek yang berusia 31 tahun—yang juga berkebangsaan Jerman—kini mengalami kenaikan signifikan. Di Jerman, ia menjadi tokoh utama bersama Bayern Leverkusen pada musim bersejarah 2023-24, ketika “Aspirine” berhasil menjuarai liga dan piala, hanya kalah di final Liga Europa melawan Atalanta. Pada musim lalu, ia menjabat sebagai direktur olahraga Fenerbahçe di Turki, dan telah memutuskan kontraknya pada akhir Mei setelah meraih gelar Piala Super Turki serta finis di posisi kedua dalam liga.