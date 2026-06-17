Milan, negosiasi gagal: Krosche dan Hardung menolak tawaran Rossoneri

Setelah penolakan Ralf Rangnick—yang kembali menjadi proses negosiasi yang berlarut-larut—Gerry Cardinale kembali menerima penolakan yang menimbulkan banyak kegaduhan. Kali ini bahkan terungkap bahwa Krosche telah memberikan persetujuannya atas penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih, sebuah spekulasi yang kini masih perlu diverifikasi. Milan kini berada kurang dari dua minggu menjelang dimulainya bursa transfer (29 Juni mendatang), tanpa jajaran manajemen dan departemen olahraga, serta dengan sejumlah pemain yang merasa bingung menghadapi situasi ini.