Dalam daftar pemain yang dipanggil Milan Futuro untuk pemusatan latihan yang dimulai hari ini, Selasa, 14 Juli, terlihat jelas ketidakhadiran Maximilian Ibrahimović: putra sulung Zlatan ini telah kembali ke klub induknya setelah pengalaman yang kurang beruntung di Ajax, yang tidak menggunakan hak pembeliannya yang ditetapkan sebesar 3,5 juta euro. Pemain kelahiran 2006 ini, menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, tidak dipanggil karena sedang menjadi subjek beberapa negosiasi transfer dan kemungkinan akan meninggalkan klub tempat ia tumbuh besar secara permanen.
ESPN
Diterjemahkan oleh
Milan, nasib yang bertolak belakang bagi saudara-saudara Ibrahimovic: situasinya
VINCENT DI MUSIM SEMI
Berbeda dengan kakaknya, Maximilian, yang dua tahun lebih tua darinya, Vincent Ibrahimovic bermain beberapa meter lebih ke belakang sebagai gelandang bertahan. Pada Desember lalu, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Milan dan kini memulai musim baru ini di bawah asuhan pelatih Giovanni Renna bersama tim Primavera.
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