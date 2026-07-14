Milan, nasib yang bertolak belakang bagi saudara-saudara Ibrahimovic: situasinya

Dalam daftar pemain yang dipanggil Milan Futuro untuk pemusatan latihan yang dimulai hari ini, Selasa, 14 Juli, terlihat jelas ketidakhadiran Maximilian Ibrahimović: putra sulung Zlatan ini telah kembali ke klub induknya setelah pengalaman yang kurang beruntung di Ajax, yang tidak menggunakan hak pembeliannya yang ditetapkan sebesar 3,5 juta euro. Pemain kelahiran 2006 ini, menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, tidak dipanggil karena sedang menjadi subjek beberapa negosiasi transfer dan kemungkinan akan meninggalkan klub tempat ia tumbuh besar secara permanen.