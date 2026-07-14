Masih bersama. Luka Modric tampaknya akan tetap berseragam Rossonero tahun depan. Menurut laporan gianlucadimarzio.com, saat ini sang bintang Kroasia sedang menjalani beberapa jam terakhir pertimbangan, namun arah yang diambil tampaknya sudah jelas: ia semakin mendekati keputusan “ya” yang menentukan. Kedua belah pihak tetap menjalin komunikasi selama beberapa pekan terakhir; Milan, melalui Cardinale dan Amorim, terus melakukan pendekatan, sementara mantan pemain Real Madrid itu mengambil waktu untuk mempertimbangkan, namun tidak pernah menutup pintu, bahkan tanpa Liga Champions. Pensiun untuk saat ini bukanlah opsi yang layak dipertimbangkan; Modric ingin terus bermain, dan di Milan, ia serta keluarganya merasa sangat nyaman.
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Milan-Modric, tampaknya ia akan tetap bertahan di Rossonero: ada optimisme
AMORIM MENARUH HARAPAN PADA MODRIC
Bagi Amorim, Modric bukanlah pilihan utama atau pemain inti yang tak tergantikan, namun kehadirannya sangat penting bagi perkembangan tim dan dalam mengelola situasi-situasi tertentu: “Modric adalah pemain yang ingin kami pertahankan; saya sudah berbicara dengannya dua kali, dan saya tidak akan bosan melakukannya lagi,” ujarnya dalam konferensi pers perkenalan. “Dia bermain dengan baik; saya rasa dia merupakan sosok kunci bagi kami. Saya tidak mengatakan bahwa dia akan bermain di semua pertandingan, tetapi kami ingin mengandalkannya untuk musim depan. Dewan direksi juga telah melakukannya, saya berharap dia bisa segera bergabung di sini.”
GAJI TURUN?
Modric mulai yakin untuk tetap bertahan di Milan, meskipun ia tidak akan memegang peran sentral. Ketentuan finansial kesepakatan tersebut masih harus ditentukan, tetapi uang tentu saja tidak akan menjadi masalah. Kemungkinan besar gajinya akan berkurang dibandingkan tahun lalu: musim panas lalu ia menandatangani kontrak satu tahun senilai 3,5 juta euro bersih, dengan total biaya – jika dihitung berdasarkan angka bruto – sebesar 6,48 juta euro.
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