Milan-Modric, tampaknya ia akan tetap bertahan di Rossonero: ada optimisme

Bagi Amorim, Modric bukanlah pilihan utama atau pemain inti yang tak tergantikan, namun kehadirannya sangat penting bagi perkembangan tim dan dalam mengelola situasi-situasi tertentu: “Modric adalah pemain yang ingin kami pertahankan; saya sudah berbicara dengannya dua kali, dan saya tidak akan bosan melakukannya lagi,” ujarnya dalam konferensi pers perkenalan. “Dia bermain dengan baik; saya rasa dia merupakan sosok kunci bagi kami. Saya tidak mengatakan bahwa dia akan bermain di semua pertandingan, tetapi kami ingin mengandalkannya untuk musim depan. Dewan direksi juga telah melakukannya, saya berharap dia bisa segera bergabung di sini.”