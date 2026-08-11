Maignan, terlepas dari perpanjangan kontrak yang ditandatangani pada akhir Januari dan ban kapten, langsung mulai melihat-lihat opsi lain: kesepakatannya dengan Milan berlaku hingga 2031 dengan gaji setara milik Rafa Leao, yakni sekitar 7 juta euro termasuk bonus (yang mudah dicapai). Namun di Arab Saudi, Al Nassr milik Cristiano Ronaldo sedang mencari penjaga gawang baru untuk menggantikan Bento. Klub AC Milan tidak ingin menaikkan tensi dan Amorim mengandalkannya, tetapi juga tidak ingin mempertahankannya di skuad dalam keadaan tidak senang: setelah Ferragosto akan diketahui lebih banyak.



