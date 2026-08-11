Mike Maignan dan masalah dengan AC Milan? Di tengah kepulangan yang tertunda, rumor soal ketidakpuasan di AC Milan, dan kini minat dari klub Arab, ini bukan musim panas yang mudah bagi sang kapten AC Milan, yang absen dalam semifinal Piala Dunia melawan Spanyol.
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Milan, Maignan tidak betah? Al Nassr milik CR7 mencoba mendekatinya
Musim panas yang sibuk
Akhir mengecewakan pada musim lalu dan ketidakhadirannya di pemakaman Franco Baresi demi tetap berlibur di belahan dunia lain, kepulangannya ke Milanello yang ditunda dari 12 menjadi 16 Agustus dan kini minat dari Al Nassr milik Cristiano Ronaldo. Semua itu terjadi pada musim panas perpisahan dengan Massimiliano Allegri dan pelatih kipernya, Claudio Filippi, yang memiliki hubungan sangat harmonis dengannya.
AL NASSR MEMPERTIMBANGKANNYA
Maignan, terlepas dari perpanjangan kontrak yang ditandatangani pada akhir Januari dan ban kapten, langsung mulai melihat-lihat opsi lain: kesepakatannya dengan Milan berlaku hingga 2031 dengan gaji setara milik Rafa Leao, yakni sekitar 7 juta euro termasuk bonus (yang mudah dicapai). Namun di Arab Saudi, Al Nassr milik Cristiano Ronaldo sedang mencari penjaga gawang baru untuk menggantikan Bento. Klub AC Milan tidak ingin menaikkan tensi dan Amorim mengandalkannya, tetapi juga tidak ingin mempertahankannya di skuad dalam keadaan tidak senang: setelah Ferragosto akan diketahui lebih banyak.
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