Mike Maignan kembali mengunggah postingan di media sosial, dengan membagikan sejumlah foto liburannya di tengah polemik yang masih menguat soal kepulangannya ke Milan yang tertunda. Kiper sekaligus kapten AC Milan itu menyertai unggahan tersebut dengan keterangan: "On prend des montagnes de risques mais au sommet, qu'est-ce qu'on a mal", sebuah baris dari lagu "Rich Porter" milik rapper Prancis, Ninho. Lirik lagu itu sangat eksplisit, penuh referensi tentang kriminalitas dan kehidupan jalanan. Tema utamanya adalah kehidupan yang dipenuhi narkoba, uang, kekerasan, risiko, dan paranoia, berlawanan dengan keinginan untuk mencapai puncak dan, mungkin, meninggalkan semuanya di belakang.
Diterjemahkan oleh
Milan, Maignan memberi pesan samar di media sosial: "Anda tidak bisa mengontrol kata-kata orang lain"
MISTERIUS
Kalimat pilihan Maignan menjadi sedikit lebih masuk akal dan punya konteks, mengingat jika diterjemahkan secara harfiah tidak akan jelas. Itu bisa diadaptasi menjadi: "Kami mengambil risiko sebesar gunung, tetapi begitu sampai di puncak, betapa besar penderitaannya". Tugas untuk menafsirkannya diserahkan kepada para suporter dan pembaca".
Pertemuan dengan Cardinale
Lalu muncul pula "Kisah Nasreddin dan keledainya", atau "Tidak peduli apa yang Anda lakukan dalam hidup, orang-orang akan selalu punya sesuatu untuk dikritik". Sebuah kisah yang ditutup dengan pesan moral berikut: "Lakukan apa yang menurut Anda benar dan lanjutkan perjalanan Anda. Anda tidak bisa mengendalikan perkataan orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan pilihan Anda". Kata-kata yang akan semakin memicu perdebatan di kalangan suporter AC Milan, sambil menanti apa yang akan dibicarakan Maignan dengan Cardinale pekan depan.
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