Lalu muncul pula "Kisah Nasreddin dan keledainya", atau "Tidak peduli apa yang Anda lakukan dalam hidup, orang-orang akan selalu punya sesuatu untuk dikritik". Sebuah kisah yang ditutup dengan pesan moral berikut: "Lakukan apa yang menurut Anda benar dan lanjutkan perjalanan Anda. Anda tidak bisa mengendalikan perkataan orang lain, tetapi Anda bisa mengendalikan pilihan Anda". Kata-kata yang akan semakin memicu perdebatan di kalangan suporter AC Milan, sambil menanti apa yang akan dibicarakan Maignan dengan Cardinale pekan depan.