Amorim sangat mengagumi Gila, dan kedatangannya disambut dengan antusiasme besar oleh pelatih asal Portugal tersebut. Namun, pemain asal Spanyol itu bukanlah satu-satunya rekrutan baru untuk lini pertahanan yang siap melepas Fikayo Tomori. Inacio dari Sporting Lisbon masih menjadi incaran; dalam beberapa hari terakhir pun telah terjadi kontak untuk menjaga minat tetap hidup.
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Milan, Lucumi dari Bologna diusulkan: tanggapan klub Rossonero dan penilaian sebenarnya
DITAWARKAN LUCUMI
Jhon Lucumi, bek kelahiran Cali, Kolombia, pada tahun 1998, akan hengkang dari Bologna lebih karena keinginannya sendiri daripada keputusan klub asal Emilia tersebut. Juventus telah menjajaki kemungkinan transfernya selama beberapa minggu terakhir, namun hingga saat ini belum menemukan titik temu dengan Bologna. Sementara itu, agen sang pemain telah menawarkannya kepada Gardiner dan Almstadt dalam beberapa hari terakhir, mengingat Milan sedang mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan.
BERAPA HARGANYA
Lucumi memiliki klausul pelepasan sebesar 28 juta yang telah kedaluwarsa beberapa hari yang lalu. Itulah sebabnya kini negosiasi dengan Bologna dapat dilakukan dengan angka yang lebih rendah: dengan harga 23/24 juta, transfer tersebut dapat mendapat lampu hijau.
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