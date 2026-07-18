Milan, Lucumi dari Bologna diusulkan: tanggapan klub Rossonero dan penilaian sebenarnya

Jhon Lucumi, bek kelahiran Cali, Kolombia, pada tahun 1998, akan hengkang dari Bologna lebih karena keinginannya sendiri daripada keputusan klub asal Emilia tersebut. Juventus telah menjajaki kemungkinan transfernya selama beberapa minggu terakhir, namun hingga saat ini belum menemukan titik temu dengan Bologna. Sementara itu, agen sang pemain telah menawarkannya kepada Gardiner dan Almstadt dalam beberapa hari terakhir, mengingat Milan sedang mencari pemain baru untuk memperkuat lini pertahanan.