Milan, Loftus-Cheek kembali berlatih bersama tim: Leao dan Gabbia menjalani terapi

Ruben Loftus-Cheek telah kembali berlatih setelah menjalani operasi rahang beberapa minggu lalu

Kabar baik bagi Milan dan Massimiliano Allegri menjelang laga pada 6 April di Stadion Maradona melawan Napoli asuhan Antonio Conte. Sesuai jadwal yang diumumkan beberapa hari lalu, Ruben Loftus-Cheek telah kembali berlatih bersama tim dengan menggunakan pelindung wajah. Gelandang Rossonero tersebut menjalani operasi sehari setelah laga Milan vs Parma untuk memperbaiki patah tulang alveolar yang juga mengakibatkan hilangnya beberapa gigi. Operasi pada gelandang asal Inggris itu dilakukan oleh tim spesialis bedah maksilofasial. 

  • MENUJU PEMANGGILAN

    Tabrakan tak disengaja dengan Corvi tampaknya telah mengganggu musim Loftus-Cheek, namun berkat tim medis Rossoneri, ia kini siap membantu tim di akhir musim yang berpotensi menghadirkan kejutan. Pemain asal Inggris itu telah berlatih bersama tim (yang jumlahnya berkurang karena beberapa pemain sedang membela tim nasional masing-masing) dan akan siap diturunkan oleh Allegri dalam laga di Stadion Maradona melawan Napoli.

  • TERAPI UNTUK LEAO DAN GABBIA

    RafaLeao dan MatteoGabbia terus menjalani terapi dan perawatan; kondisi serta perkembangan mereka akan dipantau setiap hari. Target bagi keduanya adalah kembali siap diturunkan oleh Allegri begitu kompetisi dilanjutkan setelah jeda.

