Milan-Lecce 1-0 LIVE: Pulisic memecah kebuntuan dengan gol indah

14' GOL - Umpan vertikal luar biasa dari Pavlovic untuk Pulisic yang unggul cepat dari Siebert, mengontrol bola dengan kaki kanan saat bola masih di udara dan dalam sekejap melepaskan tembakan kaki kiri untuk mengalahkan Falcone yang keluar dari sarangnya.





11' PELUANG - Bola terobosan dari Goncalo Ramos untuk Pulisic yang bergerak di belakang pertahanan Roma, tetapi tidak sampai ke bola berkat keluarnya Falcone pada waktu yang tepat, yang menggagalkan aksinya dan menangkap bola di bawah.





9' - Mula-mula Monteiro yang meliuk-liuk dan mencoba tembakan dari jarak sangat jauh, lalu Ilic yang mengontrol dan menembak dari tepi kotak penalti, tidak mampu mengarah ke gawang yang dijaga Maigna.





0' Kick-off pada pukul 20.45 di stadion San Siro yang genap berusia 100 tahun. Pertunjukan cahaya dan suasana perayaan mewarnai prapertandingan.





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