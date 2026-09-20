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Goncalo Ramos of AC Milan celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A matchGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Milan-Lecce 1-0 LIVE: Pulisic memecah kebuntuan dengan gol indah

AC Milan
Lecce
Serie A
AC Milan vs Lecce

Ikuti AC Milan-Lecce, pertandingan yang berlaku untuk pekan ke-5 Serie A 2026/2027

Milan-Lecce menutup pekan ke-5 Serie A 2026/2027. Di San Siro mulai pukul 20.45 hadir dua tim yang sedang melalui momen berbeda. AC Milan tidak menang dalam 4 pertandingan di liga dan Liga Europa serta datang setelah kekalahan buruk di Eropa melawan Benfica. Sementara itu, tim asal Salento meraih kemenangan kedua mereka pada awal musim ini atas Monza dan memburu poin aman lainnya.


MILAN-LECCE 1-0

PENCETAK GOL: 14' Pulisic (M)



  • GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    14' GOL - Umpan vertikal luar biasa dari Pavlovic untuk Pulisic yang unggul cepat dari Siebert, mengontrol bola dengan kaki kanan saat bola masih di udara dan dalam sekejap melepaskan tembakan kaki kiri untuk mengalahkan Falcone yang keluar dari sarangnya.


    11' PELUANG - Bola terobosan dari Goncalo Ramos untuk Pulisic yang bergerak di belakang pertahanan Roma, tetapi tidak sampai ke bola berkat keluarnya Falcone pada waktu yang tepat, yang menggagalkan aksinya dan menangkap bola di bawah.


    9' - Mula-mula Monteiro yang meliuk-liuk dan mencoba tembakan dari jarak sangat jauh, lalu Ilic yang mengontrol dan menembak dari tepi kotak penalti, tidak mampu mengarah ke gawang yang dijaga Maigna.


    0' Kick-off pada pukul 20.45 di stadion San Siro yang genap berusia 100 tahun. Pertunjukan cahaya dan suasana perayaan mewarnai prapertandingan.


    DI SINI INFO, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT

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  • MILAN-LECCE: SUSUNAN ACARA PERTANDINGAN

    Milan-Lecce 1-0


    Pencetak gol: 14' Pulisic (M)


    MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos.

    Pelatih: Amorim

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ilic, Maleh; Pierotti, Stulic, Monteiro.

    Pelatih: Di Francesco


    Wasit: La Penna

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

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