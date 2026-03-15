Milan, Leao marah karena diganti: ia menolak pelukan Allegri dan menendang botol-botol kecil

Ada ketegangan yang cukup besar bagi pemain asal Portugal itu saat diganti

Pada pertandingan Lazio vs Milan, menit ke-67, saat skor 1-0 untuk tuan rumah, Max Allegri melakukan dua pergantian pemain untuk tim Rossoneri: Leao dan Fofana ditarik keluar, digantikan oleh Fullkrug dan Nkunku.

Leao, dengan sangat jelas dan nyata, tidak menyukai pergantian tersebut: pertama ia berbicara dengan Maignan, yang menghampirinya untuk mencoba menenangkannya, lalu menggelengkan kepalanya. Saat keluar dari lapangan, Allegri mencoba memeluknya, tetapi pemain asal Portugal itu tampaknya tidak menyukainya dan melepaskan diri. Seperti yang dilaporkan oleh reporter pinggir lapangan DAZN, Leao berkata kepada Allegri: "Mister, biarkan saya tetap di lapangan, masih ada 20 menit lagi". 

  • MENENDANG BOTOL-BOTOL

    Begitu duduk di bangku cadangan, seperti yang dilaporkan oleh para reporter pinggir lapangan DAZN, Leao menendang-nendang botol-botol kecil. 

    Beberapa menit kemudian, pada menit ke-84, Leao yang duduk di bangku cadangan terus menggelengkan kepalanya saat tertangkap kamera. 

    • Iklan

  • KOMENTAR DARI ALLEGRI

    Setelah pertandingan usai, Allegri berkomentar, "Dia tampak gugup karena ada beberapa situasi di mana dia seharusnya mendapat umpan yang lebih baik. Hal-hal seperti itu memang bisa terjadi dalam sebuah pertandingan. Kami ingin menang karena yang terpenting adalah memperlebar jarak dengan tim-tim di bawah kami. Kami harus tetap tenang dan bermain lebih baik dalam situasi-situasi seperti yang terjadi di babak pertama."

