Milan, Leao, dan pujian manis untuk Amorim: apa yang berubah di bursa transfer

Akhir musim yang suram bagi Milan tentu saja memengaruhi baik penilaian secara keseluruhan maupun suasana hati para pemainnya. Leao, yang sudah tertekan akibat musim yang rumit karena cedera pubalgia, benar-benar berada di titik terendah. Kesempatan untuk meluapkan segalanya datang dari para jurnalis yang menampung pemikiran Rafa tanpa filter dan tanpa strategi yang jelas. Pernyataan pemain asal Portugal itu tidak dikoordinasikan dengan Milan dan bahkan mengejutkan rombongannya sendiri. Semacam gol bunuh diri yang tak terduga.





Setelah pertandingan Portugal melawan Uzbekistan, Leao tampil lebih sadar diri dan termotivasi berkat gol pertamanya di Piala Dunia. Leao yang secara radikal mengubah dinamika dan strategi di bursa transfer: kepergiannya dari Milan hanya bisa terwujud dengan syarat-syarat tertentu.



