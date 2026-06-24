Rafael Leao mencetak gol bersama Portugal dan kembali menyinggung masa depannya di Milan. Setelah mencetak gol melawan Uzbekistan, penyerang asal Portugal itu menanggapi pertanyaan DAZN mengenai kedatangan Amorim sebagai pelatih Rossoneri: "Saat ini saya harus tetap fokus pada Piala Dunia. Yang saya tahu tentang pelatih ini adalah dia sangat hebat, prestasinya bagus di Portugal, di United memang tidak berjalan sesuai keinginannya, tapi dia tetap pelatih hebat. Saya akan memutuskan masa depan saya setelah Piala Dunia." Pernyataan ini muncul setelah pernyataan beberapa hari lalu dari kamp pelatihan Portugal, di mana, saat diwawancarai oleh RTP, Leao menjelaskan bahwa semua target yang telah ia tetapkan bersama Rossoneri telah tercapai dan bahwa ia mungkin akan meninggalkan klub Rossoneri dengan perasaan bahagia atas apa yang telah dicapainya.
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Milan, Leao, dan pujian manis untuk Amorim: apa yang berubah di bursa transfer
LINI BARU DI PASAR
Akhir musim yang suram bagi Milan tentu saja memengaruhi baik penilaian secara keseluruhan maupun suasana hati para pemainnya. Leao, yang sudah tertekan akibat musim yang rumit karena cedera pubalgia, benar-benar berada di titik terendah. Kesempatan untuk meluapkan segalanya datang dari para jurnalis yang menampung pemikiran Rafa tanpa filter dan tanpa strategi yang jelas. Pernyataan pemain asal Portugal itu tidak dikoordinasikan dengan Milan dan bahkan mengejutkan rombongannya sendiri. Semacam gol bunuh diri yang tak terduga.
Setelah pertandingan Portugal melawan Uzbekistan, Leao tampil lebih sadar diri dan termotivasi berkat gol pertamanya di Piala Dunia. Leao yang secara radikal mengubah dinamika dan strategi di bursa transfer: kepergiannya dari Milan hanya bisa terwujud dengan syarat-syarat tertentu.
TIDAK ADA PERUBAHAN HALUAN
Leao menghargai Amorim; keduanya telah bertukar beberapa pesan dalam beberapa hari terakhir. Di satu sisi, pelatih asal Portugal itu menegaskan rasa hormatnya serta rencananya untuk menerapkan gaya permainan menyerang dengan formasi tiga gelandang; di sisi lain, Rafa mengungkapkan alasan-alasan yang mendorongnya untuk memutuskan mengakhiri masa baktinya bersama Rossoneri.
Leao masih berada di bursa transfer, namun dari pihak Milan tidak ada desakan agar ia mencari klub baru dengan segala cara: jika terdapat kondisi yang memuaskan kedua belah pihak, maka saatnya untuk berpisah akan tiba. Jika tidak, mengingat kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2028, mereka akan terus bersama setidaknya untuk satu musim lagi.