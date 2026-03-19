CM Grafica Leao Milan 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato

Milan, "Leao adalah aset klub": apa yang dimaksud Branchini, agen Allegri

Agen Allegri, Branchini, menekankan pentingnya Leao bagi Milan: aspek teknis memang penting, namun aspek ekonomi dalam hal sponsor juga tak kalah pentingnya

Kekalahan Milan melawan Lazio memicu kontroversi yang berkepanjangan: Rossoneri kehilangan poin penting dalam perburuan Scudetto saat bertanding di Olimpico, yang sekaligus mengungkap berbagai masalah di dalam ruang ganti. Rafael Leao kembali menjadi sorotan bukan karena mencetak gol, melainkan karena reaksi yang kurang profesional terhadap pergantian pemain, meskipun alasan utama kemarahannya bukanlah pelatih Massimiliano Allegri, melainkan rekan setimnya Christian Pulisic. Reaksi tersebut kembali memicu perdebatan di kalangan manajemen: apakah masa depan pemain Portugal ini di Rossoneri harus berakhir?


Untuk membela pelatih asal Livorno itu, agennya Giovanni Branchini angkat bicara. Dalam wawancara di “Radio anch’io sport” di Radio1, ia mengungkap beberapa latar belakang: “Pesan Allegri sangat seimbang. Ia tak pernah berpikir untuk memenangkan Scudetto, tak pernah mengatakan untuk mengejar Inter, dan selalu menekankan agar kita waspada, karena targetnya adalah LigaChampions. Mungkin ada yang mengira itu adalah strategi. Padahal, itu adalah realisme dan kejujuran.”


Mengenai masa depan Leao, Branchini menjawab demikian: “Apakah Milan masih harus mengandalkan Leao? Dinamika internal klub sangat kompleks: Leao adalah aset klub, jadi berbagai faktor harus dipertimbangkan. Tahun ini dia tidak memberikan kontribusi yang sangat besar, itu terlihat oleh semua orang. Dia tetap pemain penting dan harus dibela sampai akhir seperti yang dilakukan Allegri kemarin setelah pertandingan, meski pergantiannya berakhir dengan cara yang kurang menyenangkan.”




  • APA YANG DIMAKSUDKAN OLEH BRANCHINI

    Apa arti dari “aset perusahaan”? Dalam konteks ekonomi, istilah ini merujuk pada segala bentuk aset, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang berkontribusi terhadap laba perusahaan dan penciptaan nilai. Aset-aset ini memiliki masa manfaat selama beberapa tahun dan tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan dalam siklus penjualan biasa. Aset-aset ini merupakan aset yang dapat disusutkan dan digunakan oleh perusahaan dalam proses produksi. Dalam bahasa Inggris, aset perusahaan disebut “assets”, sebuah istilah yang telah menjadi umum dan banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir.


    Tanggal 3 Juni 2023 menjadi titik balik dalam hubungan kerja dan di luar itu antara Leao dan Milan: pemain andalan asal Portugal itu menandatangani perpanjangan kontrak yang mengikatnya dengan Milan hingga 2028 (gaji 5,1 juta per tahun + bonus, klausul pelepasan sebesar 175 juta). Kebahagiaan sang pemain berlipat ganda karena klub telah menyelesaikan sengketa senilai hampir 22 juta euro antara Lille dan Sporting Lisbon. Rafa telah lebih dari tiga kali lipat gajinya. Ia kini mendapatkan 5,1 juta euro per tahun. Ditambah bonus penandatanganan sebesar 1,5 juta euro, bonus 250 ribu euro per kemenangan di Liga Champions, serta berbagai bonus lainnya untuk kemenangan Scudetto, trofi, dan peringkat. Selain itu, ada bonus pribadi yang signifikan jika mencapai ambang batas 15-23 dan 30 dari total gol dan assist tanpa pembedaan.


    Milan menginvestasikan dirinya sebagai ikon tim: mereka memberinya nomor punggung 10, jersey yang paling laris dalam dua tahun terakhir, dan ia pun menjadi pemain dengan gaji tertinggi di skuad. Bagi Milan, Leao bukan lagi sekadar pemain, melainkan sang pemain.

  • PERJANJIAN PERDAGANGAN

    Rafael Leão adalah pemain kunci dan duta merek bagi AC Milan di Italia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2024, ia berkolaborasi dengan AC Milanuntuk meluncurkan koleksi kapsul "ACM x RL10", yang memadukan merek pribadinya dengan identitas klub. Leão memiliki kontrak jangka panjang dengan Milan hingga Juni 2028 dan secara konsisten tampil dalam kampanye pemasaran klub.


    Koleksi Capital ACM x RL10: kemitraan ini, yang diluncurkan pada April 2024, menampilkan pakaian yang dirancang dengan merek AC Milan dan merek pribadi Leão, menonjolkan pengaruh sang penyerang di dalam dan di luar lapangan.

    Sebagai pemain andalan Rossoneri, ia sering berpartisipasi dalam kegiatan komersial, termasuk yang melibatkan mitra seperti PUMA dan Off-White. Leão memiliki beberapa kontrak sponsor pribadi, misalnya dengan merek pakaian olahraga, namun ia juga berperan sebagai pemain/mitra dalam ekosistem komersial AC Milan.

  • ANTARA LAPANGAN DAN PASAR

    Leao yang baru adalah seorang penyerang yang rela berkorban dalam peran yang belum pernah ia jalani sepanjang kariernya dan tetap turun ke lapangan meski kondisinya belum prima: sebelum laga melawan Lazio, kesediaan pemain asal Portugal itu sangat dihargai oleh seluruh lingkungan Milan, terutama jajaran manajemen dan pemilik klub. Namun, saat melawan Lazio, Leao yang lama kembali muncul—Leao yang malas dan berperilaku belum matang, meskipun dengan segala pertimbangan yang relevan.


    Sebagian manajemen ingin memperpanjang kontraknya dari 2028 hingga 2031, sementara yang lain mempertanyakan apakah ini saat yang tepat untuk melakukan perubahan. Perubahan ini, bagaimanapun, harus melampaui sekadar refleksi teknis dan perilaku. Karena, mengikuti pemikiran Branchini, Leao sangat berharga bagi Milan: dia adalah aset ekonomi terpenting klub.

