Milan, kontak dengan Mainz untuk Odogu: formula dan detail

Pada musim lalu Odogu jarang bermain, tetapi banyak belajar: hanya dua penampilan, untuk segelintir menit, di Serie A dan Coppa Italia. Perkembangan sang pemain muda terlihat jelas, bekerja di samping pemain-pemain seperti Modric dan Rabiot tentu membantu, tetapi levelnya saat ini masih belum cukup untuk mendapat tempat di Milan dan klub tersebut ingin melindungi serta memaksimalkan investasi yang dilakukan 12 bulan lalu dari Wolfburg saat ia dibeli seharga 7 juta plus bonus 3 juta. Keputusan yang diambil bersama agennya adalah pergi menjalani semusim sebagai pemain pinjaman demi berkembang dan menambah pengalaman.