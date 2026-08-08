Ruben Amorim berbicara jelas dalam konferensi pers kemarin: skuad Milan terlalu gemuk dan mulai pekan depan klub akan mengerjakan kepergian para pemain yang tidak masuk dalam rencana. Setidaknya untuk musim depan. Salah satunya sudah pasti bek muda kelahiran 2006 David Odogu yang akan dilepas dengan skema pinjaman dengan pinjaman disertai opsi pembelian selama satu musim.
Diterjemahkan oleh
Milan, kontak dengan Mainz untuk Odogu: formula dan detail
BELUM SIAP
Pada musim lalu Odogu jarang bermain, tetapi banyak belajar: hanya dua penampilan, untuk segelintir menit, di Serie A dan Coppa Italia. Perkembangan sang pemain muda terlihat jelas, bekerja di samping pemain-pemain seperti Modric dan Rabiot tentu membantu, tetapi levelnya saat ini masih belum cukup untuk mendapat tempat di Milan dan klub tersebut ingin melindungi serta memaksimalkan investasi yang dilakukan 12 bulan lalu dari Wolfburg saat ia dibeli seharga 7 juta plus bonus 3 juta. Keputusan yang diambil bersama agennya adalah pergi menjalani semusim sebagai pemain pinjaman demi berkembang dan menambah pengalaman.
MAINZ DI POSISI TERDEPAN
Schalke 04 dan Anderlecht sudah menjalin kontak baik dengan AC Milan maupun dengan agen Odogu untuk mencari informasi, tetapi Mainz adalah tim yang telah mengintensifkan kontak dengan klub tersebut dan dipandang sebagai destinasi yang sangat bagus. Kedua pihak sedang bernegosiasi dengan dasar peminjaman disertai opsi pembelian dan ada peluang besar kesepakatan ini akan terwujud dalam beberapa hari ke depan.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami