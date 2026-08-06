Milan, konfirmasi dari Portugal: Porto sangat tertarik pada Gimenez, situasinya

Portotetap menjalin kontak dengan Rafaela Pimenta, agen Gimenez, untuk memahami apakah dalam beberapa hari ke depan akan ada keterbukaan terhadap formula yang diajukan klub Portugal itu: pinjaman dengan opsi pembelian. Milan terus lebih memilih transfer permanen dan meminta 25 juta euro, tetapi setelah kembali dari tur Australia akan mengevaluasi situasi bersama sang pemain dan para wakilnya untuk memahami strategi seperti apa yang akan digunakan pada akhir bursa transfer.





Jika terjadi penjualan, Milan bisa mempertimbangkan opsi Embolo sebagai penyerang pelapis Goncalo Ramos.