Jejak yang patut diikuti dalam beberapa hari ke depan: Porto sangat serius mengejar Santiago Gimenez seperti yang diberitakan dalam beberapa hari terakhir. Yang menegaskan minat kuat dari klub juara bertahan Portugal itu adalah harian ABola, yang secara historis dekat dengan perkembangan Porto. Kandidasi penyerang tim nasional Meksiko itu diajukan oleh pelatih Italia Francesco Farioli. Ketertarikan itu tumbuh di Belanda ketika Santi mengenakan seragam Feyenoord dan Farioli duduk di bangku cadangan Ajax.
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Milan, konfirmasi dari Portugal: Porto sangat tertarik pada Gimenez, situasinya
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Farioli menghubungi Gimenez lewat telepon untuk menegaskan kembali betapa besar penilaiannya terhadap sang pemain. Dalam percakapan itu dibahas proyek ambisius Porto dan kebutuhan klub untuk menemukan penyerang kelas atas guna menutupi absennya pemain Spanyol Samu. Santi mengaku bangga dengan minat Porto, tetapi pada saat yang sama menyerahkan keputusan kepada Milan yang harus menjelaskan kemungkinan syarat yang diperlukan untuk transfer tersebut.
Simpul formula
Portotetap menjalin kontak dengan Rafaela Pimenta, agen Gimenez, untuk memahami apakah dalam beberapa hari ke depan akan ada keterbukaan terhadap formula yang diajukan klub Portugal itu: pinjaman dengan opsi pembelian. Milan terus lebih memilih transfer permanen dan meminta 25 juta euro, tetapi setelah kembali dari tur Australia akan mengevaluasi situasi bersama sang pemain dan para wakilnya untuk memahami strategi seperti apa yang akan digunakan pada akhir bursa transfer.
Jika terjadi penjualan, Milan bisa mempertimbangkan opsi Embolo sebagai penyerang pelapis Goncalo Ramos.
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