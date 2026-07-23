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"PERNYATAAN RESMI: LUKA MODRIĆ





Luka Modrić telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027

AC Milan mengumumkan bahwa Luka Modrić telah menandatangani kontrak untuk satu musim tambahan, hingga 30 Juni 2027.





Menjadi titik acuan di lini tengah AC Milan sejak kedatangannya, Luka mampu menempatkan pengalaman dan kualitasnya untuk kepentingan tim, di dalam dan di luar lapangan. Sebagai salah satu pesepakbola terkuat dan paling representatif di level dunia, pemain Kroasia itu akan melanjutkan perjalanannya bersama AC Milan, yang pada musim lalu ia mencatatkan 37 penampilan dan 2 gol, dengan ambisi meraih target-target penting baru.





Luka Modrić akan terus mengenakan jersey AC Milan bernomor 14".











