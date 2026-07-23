AC Milan terus bersama Luka Modric, Luka Modric terus bersama AC Milan. Pada malam hari, pernyataan resmi dari klub itu telah dirilis, gelandang Kroasia peraih Ballon d'Or kelahiran 1985 itu bertahan untuk satu musim lagi, setelah musim lalu berakhir dengan posisi kelima di Serie A.
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Milan, kini resmi: Modric bertahan satu tahun lagi. Pernyataannya
RESMI
Berikut teksnya:
"PERNYATAAN RESMI: LUKA MODRIĆ
Luka Modrić telah menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027
AC Milan mengumumkan bahwa Luka Modrić telah menandatangani kontrak untuk satu musim tambahan, hingga 30 Juni 2027.
Menjadi titik acuan di lini tengah AC Milan sejak kedatangannya, Luka mampu menempatkan pengalaman dan kualitasnya untuk kepentingan tim, di dalam dan di luar lapangan. Sebagai salah satu pesepakbola terkuat dan paling representatif di level dunia, pemain Kroasia itu akan melanjutkan perjalanannya bersama AC Milan, yang pada musim lalu ia mencatatkan 37 penampilan dan 2 gol, dengan ambisi meraih target-target penting baru.
Luka Modrić akan terus mengenakan jersey AC Milan bernomor 14".
PERKATAANNYA
Berikut pernyataan Modric setelah memperpanjang kontraknya: "Saya senang bertahan di AC Milan, klub tempat saya merasa disambut dan dicintai sejak hari pertama. Setelah satu musim yang berada di bawah ekspektasi, keinginan untuk bangkit sangat besar. Musim baru dan tantangan baru sudah menanti kami: sebuah proyek yang saya yakini dan yang memotivasi saya. Saya siap untuk terus memberikan segalanya untuk seragam ini dan saya benar-benar bangga masih mengenakan warna AC Milan. Saya tak sabar untuk kembali ke San Siro dan mendengar raungan kalian. Sampai jumpa segera, Forza Milan selalu!"
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