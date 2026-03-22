Goal.com
Live
FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Milan, kabar terbaru tentang Gerard Martin

Apa saja kabar yang beredar mengenai kemungkinan transfer bagi Rossoneri menjelang musim panas.

Sambil menunggu hasil akhir klasemen di akhir musim ini dan apakah target lolos ke edisi berikutnya Liga Champions UEFA dapat tercapai, Milan mulai melakukan evaluasi dan mempertimbangkan pemain-pemain yang tepat untuk memperkuat skuad Rossoneri menjelang musim depan, yang diharapkan oleh petinggi klub di Via Aldo Rossi akan bertepatan dengan kembalinya mereka ke kompetisi Eropa tertinggi.

Di antara berbagai profil yang dicatat, perhatian tertuju pada jejak yang mengarah ke Gerard Martin, yang, bagaimanapun, akan lebih rumit dari yang diperkirakan.

  • KOMBINASI, DISUKAI KARENA KESERBAGUNAANNYA

    Bukan rahasia lagi bahwa Milan tertarik pada pemain seperti Gerard Martin, bek Barcelona yang mampu memainkan berbagai peran dan posisi dalam barisan pertahanan. Pemain berusia 24 tahun ini memiliki kontrak yang akan berakhir pada 30 Juni 2028 dan telah lama menjadi incaran klub di Via Aldo Rossi, yang sedang mencari pemain (dan bahkan lebih dari satu) yang dapat memperluas opsi dalam barisan pertahanan.

    Berkat fleksibilitas dan potensi pertumbuhannya, Martin adalah nama yang akan terus menjadi incaran Milan dalam waktu dekat.

  • APA YANG DISARING

    Namun, berdasarkan perkembangan terkini, apa kabar terbaru mengenai kemungkinan transfer ini?
    Seperti yang dilaporkan oleh Matteo Moretto di saluran YouTube berbahasa Italia milik Fabrizio Romano, seluruh jajaran Barcelona (terutama pelatih Hansi Flick) merasa puas dengan penampilan Gerard Martin di lapangan.

    Pemain itu sendiri sangat terikat dengan seluruh lingkungan Blaugrana dan pada akhir musim ini, mengingat kontraknya yang akan berakhir pada 2028, diharapkan - menurut Moretto - bahwa Barcelona dapat duduk bersama agennya untuk bernegosiasi dan membicarakan kemungkinan perpanjangan kontrak yang ada, menunjukkan bahwa ia adalah pemain yang diandalkan untuk masa depan.

LaLiga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Serie A
SSC Napoli crest
SSC Napoli
NAP
AC Milan crest
AC Milan
MIL