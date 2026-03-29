AC Milan v Torino FC - Serie A
Milan, kabar terbaru mengenai cedera lutut Rabiot

Klub Rossonero telah mendapat kabar mengenai kondisi pemainnya: berikut ini informasi yang beredar.

Sebuah kabar yang membuat seluruh lingkungan dan dunia Milan cemas. Hari ini, Adrien Rabiot tidak mengikuti sesi latihan rutin bersama rekan-rekan setimnya selama pemusatan latihan bersama Tim Nasional Prancis karena mengalami benturan di lutut yang membuatnya tidak bisa bermain dalam laga persahabatan melawan Kolombia, yang akan digelar di Maryland pada pukul 21.00.

Gelandang Prancis tersebut akan diistirahatkan setelah mengalami benturan di lututnya dan kemudian akan kembali ke Milan untuk mengetahui secara pasti kondisi kesehatannya.

  • PERKATAAN DESCHAMPS

    Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, menjelaskan dalam konferensi pers alasan di balik keputusan untuk menepikan mantan gelandang Juventus dan pemain nomor 12 AC Milan saat ini: "Rabiot, sebagai tindakan pencegahan, tidak ikut berlatih karena mengalami benturan di lututnya".

    Jadi, tidak ada sesi latihan terakhir, dan partisipasinya dalam pertandingan persahabatan pun dibatalkan.

  • MILAN YANG TENANG

    Berita mengenai program latihan khusus yang dijalani pemain Prancis tersebut, seperti yang telah disebutkan, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan Rossoneri. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari rekan-rekan di MilanNews dan menurut kabar yang beredar dari sumber-sumber dekat klub di Via Aldo Rossi, Milan tidak merasa khawatir dengan cedera lutut yang dialami Rabiot.

    Keputusan untuk membiarkannya berlatih sendiri bersama timnas Prancis diambil murni sebagai tindakan pencegahan, dan meskipun telah sepenuhnya mengetahui situasinya serta kondisinya, kini Milan akan menunggu kembalinya sang pemain ke Milan, dengan sesi latihan pertama di bawah arahan Allegri di Milanello dijadwalkan pada Rabu sore, sebagai persiapan untuk laga besar melawan Napoli.

