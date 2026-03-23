Milan, kabar baik dari Gabbia: inilah yang terungkap menjelang laga melawan Napoli

Gabbia tidak dipanggil oleh Gattuso untuk babak playoff Piala Dunia dan tetap tinggal di Milanello untuk memulihkan diri dari cedera secara optimal. Dalam beberapa hari ke depan, dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengevaluasi kondisi fisik bek Rossonero tersebut dan menentukan tanggal pasti kembalinya ke lapangan. Allegri menunggu dan berharap dapat segera kembali diperkuat oleh pemain penting bagi tim ini, sekaligus menambah opsi dalam barisan pertahanan yang saat ini terbatas.