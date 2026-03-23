Pisa SC v AC Milan - Serie A

Milan, kabar baik dari Gabbia: inilah yang terungkap menjelang laga melawan Napoli

Matteo Gabbia telah menjalani operasi pada tanggal 4 Maret lalu di London untuk mengatasi hernia inguinalis

Milan membutuhkan kepemimpinan dan semangat Milanisme menjelang akhir musim yang berpotensi menghadirkan kejutan. Karakteristik tersebut merupakan bagian dari kemampuan Matteo Gabbia: bek tengah asal Busto Arsizio ini sedang bekerja keras untuk kembali tersedia bagi Massimiliano Allegri setelah menjalani operasi pada 4 Maret lalu untuk mengatasi hernia inguinalis. Sejauh ini, tanda-tandanya positif terkait respons yang ditunjukkan pemain muda Rossonero ini terhadap program pemulihannya.

  • KUNJUNGAN PENGAWASAN

    Gabbia tidak dipanggil oleh Gattuso untuk babak playoff Piala Dunia dan tetap tinggal di Milanello untuk memulihkan diri dari cedera secara optimal. Dalam beberapa hari ke depan, dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengevaluasi kondisi fisik bek Rossonero tersebut dan menentukan tanggal pasti kembalinya ke lapangan. Allegri menunggu dan berharap dapat segera kembali diperkuat oleh pemain penting bagi tim ini, sekaligus menambah opsi dalam barisan pertahanan yang saat ini terbatas.

  • FOKUS PADA NAPOLI

    Gabbia berharap bisa kembali dipanggil oleh Max Allegri untuk pertandingan pada 6 April di kandang Napoli, namun banyak hal akan bergantung pada hasil pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukannya dalam beberapa hari ke depan. Jika mendapat lampu hijau dari tim medis, Gabbia dapat kembali berlatih bersama tim dan karenanya ia pun akan turut serta di Stadion Maradona

