Comotto adalah salah satu pemain muda terbaik di kancah sepak bola Italia, seorang talenta yang sedang naik daun. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Juventus telah lama memantau perkembangan putra dari keluarga sepak bola ini (ayahnya, Gianluca, pernah lama berkarier di Serie A bersama Fiorentina dan Torino). Beberapa hari terakhir, klub Bianconeri telah mengajukan tawaran sekitar 10 juta euro kepada Milan untuk mencoba mendapatkan jasa gelandang berbakat tersebut, namun klub Rossoneri belum bersedia melepasnya karena sangat mengandalkan dirinya baik untuk saat ini maupun masa depan.