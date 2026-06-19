Comotto lahir pada tahun 2008, dan meniti kariernya di Perugia, Inter, Fiorentina, dan Milan. Ia adalah seorang playmaker—meski juga pernah bermain sebagai gelandang serang dan gelandang sayap—yang memiliki fisik yang kuat, dinamis, serta teknik dan visi permainan yang baik. Allegri telah mengapresiasinya sejak hari pertama karena kepribadiannya dan meramalkan masa depan yang cemerlang baginya di Rossonero. Kini giliran Amorim yang akan memutuskan apakah akan mempertahankannya dalam skuad setelah musim yang sangat baik selama masa peminjaman di Spezia, meskipun klub asal Liguria tersebut terdegradasi ke Serie C.
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Milan, Juventus mencoba mendekati Comotto: tanggapan dari klub Rossonero
Tawaran dari Juventus
Comotto adalah salah satu pemain muda terbaik di kancah sepak bola Italia, seorang talenta yang sedang naik daun. Menurut informasi yang diperoleh redaksi kami, Juventus telah lama memantau perkembangan putra dari keluarga sepak bola ini (ayahnya, Gianluca, pernah lama berkarier di Serie A bersama Fiorentina dan Torino). Beberapa hari terakhir, klub Bianconeri telah mengajukan tawaran sekitar 10 juta euro kepada Milan untuk mencoba mendapatkan jasa gelandang berbakat tersebut, namun klub Rossoneri belum bersedia melepasnya karena sangat mengandalkan dirinya baik untuk saat ini maupun masa depan.
DUA SKENARIO UNTUK MASA DEPAN
Juventus bukanlah satu-satunya klub yang telah mengambil langkah resmi terkait Comotto: Sassuolo dan Bologna telah meminta informasi mengenai pemain tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Milan tidak ingin kehilangan hak kepemilikan atas pemain tersebut dan sedang mempertimbangkan apakah akan meminjamkannya pada musim depan atau langsung memberinya kesempatan dalam proyek baru Amorim.