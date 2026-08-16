Milan, Jashari: "Saya dan Modric bisa bermain berdampingan"

Pemain Swiss kelahiran 2002 itu melanjutkan: "Untuk pertama kalinya terlihat permainan yang diinginkan Amorim? Ya, saya pikir itu sudah terlihat. Setiap hari saat kami bersama, dalam latihan maupun pertandingan, kami bisa memperbaiki beberapa hal dan kami berusaha melakukannya. Kami tahu bagaimana pelatih ingin tim ini bermain dan, meski tentu saja Anda tidak bisa langsung menerapkannya persis dari satu hari ke hari berikutnya, kami berusaha agar itu bisa terjadi. Kami telah mengambil satu langkah maju terkait gaya bermain yang ingin kami tampilkan, tetapi saya pikir kami harus memperbaiki beberapa detail, dengan dan tanpa bola. Namun, kami berada di jalur yang benar. Sekarang kami harus terus seperti ini dan kami semua harus percaya bersama-sama, sebagai sebuah tim".