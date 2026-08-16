Ardon Jashari, gelandang Milan, berbicara usai kemenangan 4-2 yang diraih Milan dalam laga uji coba melawan Manchester United. Berikut ucapannya, seperti dikutip dari Gazzetta.it: "Apakah saya senang dengan penampilan saya? Ya, saya senang juga dengan kemenangan dan juga dengan performa tim. Saya pikir kami berada di jalur yang tepat dan kami menunjukkan permainan yang baik sebagai sebuah grup. Namun, saya juga pikir kami harus meningkatkan beberapa detail karena musim akan panjang. Kami tetap sudah mengambil satu langkah maju menuju cara bermain yang kami inginkan".
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Milan, Jashari: "Saya dan Modric bisa bermain berdampingan"
Permainan Amorim
Pemain Swiss kelahiran 2002 itu melanjutkan: "Untuk pertama kalinya terlihat permainan yang diinginkan Amorim? Ya, saya pikir itu sudah terlihat. Setiap hari saat kami bersama, dalam latihan maupun pertandingan, kami bisa memperbaiki beberapa hal dan kami berusaha melakukannya. Kami tahu bagaimana pelatih ingin tim ini bermain dan, meski tentu saja Anda tidak bisa langsung menerapkannya persis dari satu hari ke hari berikutnya, kami berusaha agar itu bisa terjadi. Kami telah mengambil satu langkah maju terkait gaya bermain yang ingin kami tampilkan, tetapi saya pikir kami harus memperbaiki beberapa detail, dengan dan tanpa bola. Namun, kami berada di jalur yang benar. Sekarang kami harus terus seperti ini dan kami semua harus percaya bersama-sama, sebagai sebuah tim".
Bersama Modric
Dan akhirnya, soal kemungkinan bermain bersama Modric di lini tengah AC Milan: "Itu adalah keputusan pelatih, tetapi saya pikir, tentu saja, bermain dengan Luka itu fantastis. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia dan berbagi lapangan dengannya itu luar biasa. Kami bersama-sama bermain 30 menit melawan Inter dan saya pikir di sana kami melihat bahwa kami juga bisa bermain berdampingan. Kita lihat apa yang akan diputuskan pelatih, tetapi saya tidak menolak untuk bermain bersama Luka. Bahkan...".
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