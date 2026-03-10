PEMAIN YANG DIKARTU MERAH

SKORSING SELAMA SATU HARI PERTANDINGAN DAN DENDAM

€10.000,00

PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): karena, pada akhir pertandingan, di lapangan, dengan cara yang kasar, mengkritik kinerja wasit dengan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada Direktur Pertandingan.

PEMAIN YANG TIDAK DIKARTU MERAH

SKORSING UNTUK SATU HARI PERTANDINGAN

ESPOSITO Sebastiano (Cagliari): karena perilaku yang tidak sesuai aturan di lapangan; sudah mendapat peringatan (Sanksi kelima).

FERGUSON Lewis (Bologna): karena perilaku tidak pantas terhadap lawan; sudah mendapat peringatan (Sanksi kelima).

MASINI Patrizio (Genoa): karena perilaku tidak pantas terhadap lawan; sudah mendapat peringatan (Sanksi kelima).

NDICKA Obite Evan (Roma): karena perilaku tidak pantas terhadap lawan; sudah mendapat peringatan (Sanksi kelima).

RABIOT Adrien (Milan): karena perilaku tidak sportif terhadap lawan; sudah mendapat peringatan (Sanksi kelima).