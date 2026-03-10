Berikut ini adalah keputusan Wasit Olahraga setelah pekan ke-28 Serie A. Yang patut ditekankan terutama adalah keputusan terkait derby Milan-Inter 1-0: selain skorsing Adrien Rabiot, Milan juga dikenakan dua denda, satu denda untuk seorang eksekutif Inter (Dario Baccin, karena mengkritik keputusan wasit Doveri dengan cara yang tidak hormat), dan skorsing plus denda untuk seorang pelatih Milan (Simone Folletti).
Milan-Inter, Rabiot diskualifikasi dan Rossoneri didenda karena nyanyian anti-Inter
PEMAIN YANG DIKUALIFIKASI
PEMAIN YANG DIKARTU MERAH
SKORSING SELAMA SATU HARI PERTANDINGAN DAN DENDAM
€10.000,00
PEZZELLA Giuseppe (Cremonese): karena, pada akhir pertandingan, di lapangan, dengan cara yang kasar, mengkritik kinerja wasit dengan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada Direktur Pertandingan.
PEMAIN YANG TIDAK DIKARTU MERAH
SKORSING UNTUK SATU HARI PERTANDINGAN
ESPOSITO Sebastiano (Cagliari): karena perilaku yang tidak sesuai aturan di lapangan; sudah mendapat peringatan (Sanksi kelima).
FERGUSON Lewis (Bologna): karena perilaku tidak pantas terhadap lawan; sudah mendapat peringatan (Sanksi kelima).
MASINI Patrizio (Genoa): karena perilaku tidak pantas terhadap lawan; sudah mendapat peringatan (Sanksi kelima).
NDICKA Obite Evan (Roma): karena perilaku tidak pantas terhadap lawan; sudah mendapat peringatan (Sanksi kelima).
RABIOT Adrien (Milan): karena perilaku tidak sportif terhadap lawan; sudah mendapat peringatan (Sanksi kelima).
DENDAN KEPADA PERUSAHAAN
Denda sebesar € 22.000,00: kepada PT MILAN atas tanggung jawab objektif, karena secara tidak beralasan menyebabkan penundaan dua menit selama babak kedua; pelanggaran berulang yang terus menerus.
Denda sebesar € 8.000,00: kepada Soc. MILAN karena para pendukungnya, selama pertandingan, berulang kali menyanyikan lagu-lagu hinaan terhadap dua pemain tim lawan; serta karena pada menit ke-47 babak pertama, mengarahkan sinar laser ke arah seorang pemain tim lawan; hukuman diringankan berdasarkan Pasal 29 ayat 1 huruf b) CGS.
Denda sebesar € 3.000,00: kepada Soc. BOLOGNA karena para pendukungnya, selama pertandingan, melemparkan tiga asap ke dalam lapangan; sanksi diringankan sesuai dengan pasal 29, ayat 1 huruf b) CGS
Denda sebesar € 2.000,00: kepada Soc. GENOA karena pendukungnya, pada menit ke-7 babak kedua, melemparkan bom asap ke lapangan; sanksi diringankan berdasarkan pasal 29, ayat 1 huruf b) CGS.
Denda sebesar € 2.000,00: kepada Soc. LECCE karena pendukungnya, pada menit ke-1 babak pertama, melemparkan dua bom asap ke dalam lapangan; sanksi diringankan berdasarkan pasal 29, ayat 1 huruf b) CGS.
PEMIMPIN
TIDAK DIKELUARKAN
DENDAM €10.000,00
BACCIN Dario (Inter): karena, pada akhir pertandingan, di ruang ganti, dengan sikap arogan, berulang kali mengkritik keputusan wasit secara tidak hormat.
PELATIH KEBUGARAN
DIKARTU MERAH
PENGHENTIAN SELAMA SATU HARI PERTANDINGAN DAN DENDAM
€5.000,00
FOLLETTI Simone (Milan): karena pada menit ke-44 babak kedua, setelah berdiri dari bangku cadangan, secara terbuka memprotes keputusan wasit dengan mengucapkan kata-kata yang tidak sopan kepada wasit.