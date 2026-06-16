Milan: Inilah staf Ruben Amorim

Ruben Amorim akan menjadi pelatih baru Milan. Menurut laporan ABola, pelatih asal Portugal itu diperkirakan akan tiba di Milan dalam beberapa hari ke depan, sementara itu ia telah memilih staf kepelatihannya. Ia akan membawa tim yang telah mendampinginya dalam beberapa tahun terakhir ke klub Rossonero: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido, dan pelatih kiper Jorge Vital, yang pernah bekerja bersamanya saat masih di Sporting Braga.