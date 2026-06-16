Ruben Amorim akan menjadi pelatih baru Milan. Menurut laporan ABola, pelatih asal Portugal itu diperkirakan akan tiba di Milan dalam beberapa hari ke depan, sementara itu ia telah memilih staf kepelatihannya. Ia akan membawa tim yang telah mendampinginya dalam beberapa tahun terakhir ke klub Rossonero: Carlos Fernandes, Emanuel Ferro, Adélio Cândido, dan pelatih kiper Jorge Vital, yang pernah bekerja bersamanya saat masih di Sporting Braga.
Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Milan: Inilah staf Ruben Amorim
AMORIM MENOLAK UANG
Pelatih asal Lisbon itu pun akan melepaskan gaji setahun yang telah disepakati dengan Manchester United, klub yang memecatnya pada Januari lalu, namun kontraknya masih berlaku hingga 30 Juni 2027.