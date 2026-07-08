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Kerim AlajbegovicGetty

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Milan, Ibrahimovic mendukung Alajbegovic: inilah tawaran harga dari Bayer Leverkusen

AC Milan
Transfers

Milan, dalam daftar Amorim untuk posisi gelandang serang juga terdapat pemain berbakat asal Bosnia, Alajbegovic

Zlatan Ibrahimovic, yang menjadi bintang tamu di Piala Dunia sebagai komentator Fox Sports, benar-benar terpesona oleh Kerim Alajbegovic, penyerang sayap kelahiran 2007 asal Bosnia yang dipuji oleh pemain Swedia itu setelah mencetak gol ke gawang Qatar pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup: "Tendangannya sangat indah, ya. Tekniknya sempurna, ya. Tapi yang membuat saya terkesan adalah kepercayaan dirinya sebelum mencetak gol. Cara dia meminta bola, cara dia menangkap momen itu. Pemain hebat tidak menunggu peluang. Mereka menciptakannya. Semua orang membicarakan golnya, tetapi bagi saya, gol bukanlah hal terpenting. Yang paling mengejutkan adalah keberaniannya. Seorang remaja berusia delapan belas tahun di Piala Dunia, di bawah tekanan, dengan jutaan orang yang menontonnya, bermain seolah-olah dia adalah tuan rumah stadion itu. Ini sangat langka. Banyak pemain muda memiliki 

bakat

. Bakat ada di mana-mana. Namun, bakat tanpa kepribadian tidak ada gunanya. Ketika saya mengamati Kerim, saya tidak melihat seorang pemain muda yang hanya berharap bisa bermain bagus. Saya melihat seorang pemain yang yakin bahwa dia adalah yang terbaik di lapangan. Orang-orang akan mengatakan bahwa ini adalah awal kariernya. Mungkin saja. Namun, jika dia mempertahankan mentalitas ini, gol ini akan dikenang sebagai momen ketika dunia sepak bola menyadari siapa sebenarnya Kerim Alajbegović. Piala Dunia adalah tempat lahirnya para bintang. Hari ini, seorang bintang baru telah muncul." 

  • IBRA MENYARANKAN ALAJBEGOVIC

    Pesan tersebut dikirim langsung dari akun WhatsApp Ibrahimovic ke akun Cardinale. "Ayo rekrut Alajbegovic." Dari sekian banyak talenta yang diamati di Piala Dunia, penasihat senior Red Bird itu menyoroti satu nama: pemain kelahiran 2007 milik Bayer Leverkusen yang telah ditebus klub tersebut seharga sekitar 8 juta dari Red Bull Salzburg.


    Alajbegovic adalah penyerang sayap yang, karena ambidextrous, dapat bermain baik di sisi kanan maupun kiri, tetapi juga dapat ditempatkan sebagai gelandang serang atau penyerang kedua. Kekuatannya yang paling menonjol tentu saja adalah kemampuan menggiring bola, sebuah keterampilan yang sering ia tunjukkan berkat tekniknya yang mumpuni dan kecepatannya baik di ruang sempit maupun di lapangan terbuka.

    • Iklan

  • MULAI DARI 30 JUTA

    Berdasarkan kabar yang beredar dari Jerman, Bayer Leverkusen siap mempertimbangkan tawaran untuk Aljabegovic pada bursa transfer kali ini. Asalkan tawaran tersebut cukup besar dan jauh melebihi 8 juta euro yang telah dikeluarkan untuk membawanya kembali ke klub. Menurut klub Jerman tersebut, berkat penampilannya yang gemilang bersama tim nasional, nilai pasar Aljabegovic kini mencapai sekitar 30 juta euro. Bagi Milan, mereka juga harus bersaing dengan banyak klub Italia (terutama Atalanta) dan Inggris.

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