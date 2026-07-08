Milan, Ibrahimovic mendukung Alajbegovic: inilah tawaran harga dari Bayer Leverkusen

Zlatan Ibrahimovic, yang menjadi bintang tamu di Piala Dunia sebagai komentator Fox Sports, benar-benar terpesona oleh Kerim Alajbegovic, penyerang sayap kelahiran 2007 asal Bosnia yang dipuji oleh pemain Swedia itu setelah mencetak gol ke gawang Qatar pada pertandingan terakhir babak penyisihan grup: "Tendangannya sangat indah, ya. Tekniknya sempurna, ya. Tapi yang membuat saya terkesan adalah kepercayaan dirinya sebelum mencetak gol. Cara dia meminta bola, cara dia menangkap momen itu. Pemain hebat tidak menunggu peluang. Mereka menciptakannya. Semua orang membicarakan golnya, tetapi bagi saya, gol bukanlah hal terpenting. Yang paling mengejutkan adalah keberaniannya. Seorang remaja berusia delapan belas tahun di Piala Dunia, di bawah tekanan, dengan jutaan orang yang menontonnya, bermain seolah-olah dia adalah tuan rumah stadion itu. Ini sangat langka. Banyak pemain muda memiliki

bakat

. Bakat ada di mana-mana. Namun, bakat tanpa kepribadian tidak ada gunanya. Ketika saya mengamati Kerim, saya tidak melihat seorang pemain muda yang hanya berharap bisa bermain bagus. Saya melihat seorang pemain yang yakin bahwa dia adalah yang terbaik di lapangan. Orang-orang akan mengatakan bahwa ini adalah awal kariernya. Mungkin saja. Namun, jika dia mempertahankan mentalitas ini, gol ini akan dikenang sebagai momen ketika dunia sepak bola menyadari siapa sebenarnya Kerim Alajbegović. Piala Dunia adalah tempat lahirnya para bintang. Hari ini, seorang bintang baru telah muncul."