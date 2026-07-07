Milan, harga Gila sama dengan Tomori: dampaknya terhadap neraca keuangan

Cardinale telah mencapai kesepakatan dengan Lotito, yang harus membayar 50% dari jumlah tersebut kepada Real Madrid, yaitu sekitar 27 juta euro ditambah 3 juta euro sebagai bonus. Bagi sang pemain, yang masih menikmati keringanan pajak berdasarkan dekrit pertumbuhan, kontrak lima tahun senilai 4,5 juta euro bersih ditambah 1 juta euro sebagai bonus. Menurut Milannews.it, ini berarti Mario Gila akan membebani Milan sekitar 11,8 juta euro per tahun, termasuk amortisasi dan gaji kotor.





Gila: (amortisasi 5,4 juta - gaji kotor 6,4 juta) 11,8 juta per tahun

Anehnya, angka ini sama dengan biaya tahunan Tomori, yang kontraknya akan berakhir pada 2027 dan kemungkinan akan meninggalkan Milan musim panas ini.

Tomori: (amortisasi 7,3 juta - gaji kotor 4,5 juta) 11,8 juta per tahun