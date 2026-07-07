Mario Gila ke Milan, akhirnya terwujud. Kesepakatan dengan Lazio telah dicapai dengan nilai 27 juta euro ditambah bonus 3 juta euro. Hal ini tentu saja menggembirakan bagi RubenAmorim, yang setelah GonçaloRamos kini kembali mendapatkan pemain lain yang secara khusus ia minta untuk memperkuat tim. Sambil menunggu angka resmi, yang baru akan diketahui setelah publikasi laporan keuangan yang baru saja dibuka, kita bisa mencoba menghitung dampak kesepakatan ini terhadap biaya Rossoneri berdasarkan angka-angka yang beredar saat ini, seperti yang dilansir Milannews.it.
Diterjemahkan oleh
Milan, harga Gila sama dengan Tomori: dampaknya terhadap neraca keuangan
GILA DI MILAN, DAMPAKNYA TERLIHAT DALAM LAPORAN KEUANGAN
Cardinale telah mencapai kesepakatan dengan Lotito, yang harus membayar 50% dari jumlah tersebut kepada Real Madrid, yaitu sekitar 27 juta euro ditambah 3 juta euro sebagai bonus. Bagi sang pemain, yang masih menikmati keringanan pajak berdasarkan dekrit pertumbuhan, kontrak lima tahun senilai 4,5 juta euro bersih ditambah 1 juta euro sebagai bonus. Menurut Milannews.it, ini berarti Mario Gila akan membebani Milan sekitar 11,8 juta euro per tahun, termasuk amortisasi dan gaji kotor.
Gila: (amortisasi 5,4 juta - gaji kotor 6,4 juta) 11,8 juta per tahun
Anehnya, angka ini sama dengan biaya tahunan Tomori, yang kontraknya akan berakhir pada 2027 dan kemungkinan akan meninggalkan Milan musim panas ini.
Tomori: (amortisasi 7,3 juta - gaji kotor 4,5 juta) 11,8 juta per tahun
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami