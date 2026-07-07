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Milan, harga Gila sama dengan Tomori: dampaknya terhadap neraca keuangan

AC Milan
Transfers

Mario Gila ke Milan, akhirnya terwujud. Kesepakatan telah dicapai dengan Lazio. Inilah dampaknya terhadap neraca keuangan dari rekrutan baru Rossoneri musim panas ini

Mario Gila ke Milan, akhirnya terwujud. Kesepakatan dengan Lazio telah dicapai dengan nilai 27 juta euro ditambah bonus 3 juta euro. Hal ini tentu saja menggembirakan bagi RubenAmorim, yang setelah GonçaloRamos kini kembali mendapatkan pemain lain yang secara khusus ia minta untuk memperkuat tim. Sambil menunggu angka resmi, yang baru akan diketahui setelah publikasi laporan keuangan yang baru saja dibuka, kita bisa mencoba menghitung dampak kesepakatan ini terhadap biaya Rossoneri berdasarkan angka-angka yang beredar saat ini, seperti yang dilansir Milannews.it.

  • GILA DI MILAN, DAMPAKNYA TERLIHAT DALAM LAPORAN KEUANGAN

    Cardinale telah mencapai kesepakatan dengan Lotito, yang harus membayar 50% dari jumlah tersebut kepada Real Madrid, yaitu sekitar 27 juta euro ditambah 3 juta euro sebagai bonus. Bagi sang pemain, yang masih menikmati keringanan pajak berdasarkan dekrit pertumbuhan, kontrak lima tahun senilai 4,5 juta euro bersih ditambah 1 juta euro sebagai bonus. Menurut Milannews.it, ini berarti Mario Gila akan membebani Milan sekitar 11,8 juta euro per tahun, termasuk amortisasi dan gaji kotor.


    Gila: (amortisasi 5,4 juta - gaji kotor 6,4 juta) 11,8 juta per tahun

    Anehnya, angka ini sama dengan biaya tahunan Tomori, yang kontraknya akan berakhir pada 2027 dan kemungkinan akan meninggalkan Milan musim panas ini.

    Tomori: (amortisasi 7,3 juta - gaji kotor 4,5 juta) 11,8 juta per tahun

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