Milan, Gimenez tampil mengecewakan di Piala Dunia dan memasarkan dirinya: kabar apa yang beredar mengenai Porto

"Kesepakatan yang kami buat adalah menyerahkan semuanya kepadanya, yaitu agen saya, dan tidak membicarakan apa pun kepada saya setidaknya selama saya masih di sini bersama tim nasional. Setelah Piala Dunia, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, tapi kesepakatannya memang begitu: jangan menyinggung topik itu selama Piala Dunia. Untuk saat ini, kemungkinan ini tidak membuat saya sulit tidur. Saya sepenuhnya fokus pada Piala Dunia. Ini adalah hal-hal yang hanya terjadi beberapa kali dalam hidup, paling banyak enam kali, seperti yang kita lihat hari ini. Namun, saya percaya ini adalah momen-momen unik yang ingin saya manfaatkan sepenuhnya, dan saya tidak ingin terganggu oleh hal-hal yang bahkan tidak berada di tangan saya. Saya merasa ingin menyerahkan semuanya juga kepada Tuhan; saya hanya fokus pada apa yang harus saya lakukan dan itu saja.”





Dalam wawancara yang diberikan kepada TV Azteca, ‘Bebote’mulai menunjukkan sinyal yang berbeda dibandingkan masa lalu dengan membuka kemungkinan masa depan di luar Milan. Mantan pemain Feyenoord ini sadar bahwa dirinya tidak lagi menjadi bagian inti dalam skema baru Rossoneri dan telah menugaskan agennya untuk mencari solusi terbaik di bursa transfer.