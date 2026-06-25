Sejauh ini, Piala Dunia ini sangat spektakuler dengan para penyerang hebat yang tampil menonjol: mulai dari Mbappé hingga Cristiano Ronaldo, dari Messi hingga Haaland. Namun, ada juga David, Saibari, dan Cunha. Santiago Gimenez masih belum tampil, padahal ia memulai kompetisi ini dengan tekad yang besar. Penyerang milik Milan ini menjadi pilihan keempat bagi pelatih Meksiko, Aguirre, yang lebih memilih Jimenez, Quinones, dan bahkan Martinez. "Bebote" tidak diturunkan saat melawan Afrika Selatan pada pertandingan perdana, sementara ia hanya bermain selama 15 menit melawan Korea Selatan dan sekitar 30 menit melawan Republik Ceko tanpa mencetak satu gol pun atau memberikan assist. Tren ini sejalan dengan musim terakhirnya yang bencana saat membela Milan di Serie A.
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Milan, Gimenez tampil mengecewakan di Piala Dunia dan memasarkan dirinya: kabar apa yang beredar mengenai Porto
PASAR SETELAH PIALA DUNIA
"Kesepakatan yang kami buat adalah menyerahkan semuanya kepadanya, yaitu agen saya, dan tidak membicarakan apa pun kepada saya setidaknya selama saya masih di sini bersama tim nasional. Setelah Piala Dunia, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi, tapi kesepakatannya memang begitu: jangan menyinggung topik itu selama Piala Dunia. Untuk saat ini, kemungkinan ini tidak membuat saya sulit tidur. Saya sepenuhnya fokus pada Piala Dunia. Ini adalah hal-hal yang hanya terjadi beberapa kali dalam hidup, paling banyak enam kali, seperti yang kita lihat hari ini. Namun, saya percaya ini adalah momen-momen unik yang ingin saya manfaatkan sepenuhnya, dan saya tidak ingin terganggu oleh hal-hal yang bahkan tidak berada di tangan saya. Saya merasa ingin menyerahkan semuanya juga kepada Tuhan; saya hanya fokus pada apa yang harus saya lakukan dan itu saja.”
Dalam wawancara yang diberikan kepada TV Azteca, ‘Bebote’mulai menunjukkan sinyal yang berbeda dibandingkan masa lalu dengan membuka kemungkinan masa depan di luar Milan. Mantan pemain Feyenoord ini sadar bahwa dirinya tidak lagi menjadi bagian inti dalam skema baru Rossoneri dan telah menugaskan agennya untuk mencari solusi terbaik di bursa transfer.
KE MANA PUPO HARUS PERGI
Sepanjang hari ini beredar kabar dari media Meksiko yang menyebutkan bahwa Porto sedang melakukan negosiasi dengan Milan terkait Santiago Gimenez, sebuah kabar yang dibantah oleh klub Portugal tersebut. The Dragoes sedang mencari penyerang lain setelah mengontrak André Silva, namun mereka belum membuka negosiasi untuk penyerang asal Meksiko tersebut. Satu opsi yang jelas lebih konkret mengarah ke Orlando City, klub tempat Griezmann bermain.
Nilai sisa Gimenez dalam neraca keuangan adalah 23,4 juta euro, dan agennya, Rafaela Pimenta, harus mencari solusi yang secara finansial sesuai bagi Milan yang tidak boleh mencatat kerugian.